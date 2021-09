Máy bay rơi trong lễ hội hàng không lớn nhất tại Anh

AnhMáy bay gồm 2 thành viên phi hành đoàn kịp tránh các tàu thuyền và khách sạn trước khi đâm xuống biển và lật ngược.

Lễ hội hàng không tại Bournemouth (Anh) ghi nhận sự cố máy bay rơi vào chiều qua, 4/9. Vụ tai nạn xảy ra khi thành viên của đội bay trình diễn xong màn đi bộ trên cánh máy bay. Một nhân chứng cho biết, máy bay tránh được nhiều tàu thuyền và khách sạn The Haven trong gang tấc trước khi đâm xuống biển. Sau đó, nó nhanh chóng chìm xuống nước.

Chiếc máy bay đâm xuống biển và lật ngược. Ảnh: @ACason00/Twitter

Lễ hội lập tức được dừng sau sự cố. Theo truyền thông địa phương, các quan chức đang tìm kiếm hộp đen máy bay để xác định điều gì đã xảy ra. Hiện tại, giả thuyết được đưa ra là động cơ của máy bay gặp vấn đề. Phi công và du khách trên bờ biển may mắn đều an toàn. Hai thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu và chỉ bị thương nhẹ, được chăm sóc y tế. Họ đều thuộc AeroSuperBatics Ltd, có trụ sở tại Gloucestershire, hoạt động từ năm 1984, tự mô tả về mình là "đội duy nhất trên thế giới đi bộ trên máy bay nhào lộn (aerobatics)".

Lễ hội hàng không Bournemouth thu hút với những màn trình diễn máy bay đẹp mắt. Ảnh: Flightline UK

Lễ hội hàng không Bournemouth là lễ hội bầu trời lớn nhất tại Anh. Nó được tổ chức lần đầu vào tháng 8/2008 và từ đó trở thành một trong những lễ hội phổ biến, nổi tiếng và có quy mô lớn nhất tại Anh, thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. Lễ hội dừng vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tổ chức trở lại vào năm nay, từ 2 đến 5/9, thu hút du khách với các màn trình diễn máy bay và pháo hoa.

Trung Nghĩa