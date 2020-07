Máy bay lõm đầu vì mưa đá

MỹMột chiếc máy bay của Delta Air Lines phải hạ cánh khẩn sau khi gặp mưa đá.

Chuyến bay mang số hiệu 1076 từ West Palm Beach đến sân bay LaGuardia tại New York phải chuyển hướng đến to sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York khi phi công báo cáo có sự cố kỹ thuật vào 7/7.

Máy bay hạ cánh an toàn vì động cơ vẫn hoạt động bình thường, sau đó nó được kéo vào nhà ga Terminal 4 của sân bay. Các phi công thực tế có thể tiếp tục hành trình đến LaGuardian như ban đầu, nhưng quyết định chuyển hướng sang sân bay Kennedy để tận dụng những đường băng rộng hơn tại đây.

Những tấm ảnh chụp máy bay hạ cánh với 43 hành khách cho thấy phần mũi bị lõm sâu vào trong. Báo cáo ban đầu ghi rằng phi cơ va phải chim, nhưng hãng bay sau đó xác nhận sự cố xảy ra do mưa đá.

Mũi của chiếc máy bay Airbus A319 bị hư hại. Ảnh: Newshub.

Hãng hàng không khẳng định chỉ hệ thống định vị bị ảnh hưởng, không phải các động cơ. Bên trong mũi máy bay là hệ thống anten radar nhạy cảm, nếu bị hư hỏng có thể tác động đến khả năng định vị để cảnh báo phi công nếu họ đang bay quá thấp, theo hãng bay hoàng gia Hà Lan KLM.

