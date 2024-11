Mavella bổ sung dinh dưỡng tự nhiên từ rau củ cho bé

Với nguyên liệu rau củ organic không biến đổi gen cùng công nghệ sấy lạnh và nghiền nguyên bản, Mavella mang đến những sản phẩm chứa nhiều chất xơ và các vi chất cho bé.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xã hội hiện đại, sự phổ biến của thức ăn nhanh khiến chế độ dinh dưỡng của trẻ trở lên mất cân đối. Cơ thể trẻ hấp thụ quá nhiều dầu mỡ, đường, muối, chất béo... từ thực phẩm không lành mạnh, trong khi thiếu hụt chất xơ và các vi chất quan trọng khác từ rau, củ, quả tự nhiên. Điều này có thể khiến trẻ dễ gặp những vấn đề về sức khỏe như: tiêu hóa kém, chậm phát triển về thể chất và trí tuệ, suy dinh dưỡng...

Nhiều em bé béo phì khi khám dinh dưỡng vẫn có thể bị suy dinh dưỡng do thiếu vi chất. Theo Unicef, tỷ lệ thừa cân và béo phì tại Việt Nam có xu hướng gia tăng theo độ tuổi, từ 7% ở trẻ dưới 5 tuổi đến 19% ở trẻ 5-19 tuổi. Nếu không có hành động can thiệp, ước tính đến 2030, nước ta sẽ có khoảng 1,9 triệu trẻ em béo phì do mất cân bằng vi chất.

Thức ăn nhanh khiến trẻ dễ thừa cân béo phì mà vẫn suy dinh dưỡng. Ảnh: Pexels

Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn, cha mẹ có thể bổ sung thêm chất xơ và vi chất quan trọng vào thực đơn hằng ngày của trẻ. Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa tích tụ mỡ thừa mà ngăn chặn nguy cơ dậy thì sớm và đảm bảo sự phát triển toàn diện cho trẻ. Một thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống, kết hợp với nguồn dinh dưỡng phù hợp, sẽ mang lại nền tảng sức khỏe, giúp trẻ tự tin khám phá thế giới.

Nên cung cấp cho trẻ bữa ăn với nhiều chất xơ. Ảnh: Mavella

Tuy nhiên, việc thuyết phục trẻ thay đổi thói quen ăn uống là một thử thách không nhỏ, khi rất nhiều trẻ chỉ thích các món ăn nhanh và lười ăn rau và trái cây. Để bổ sung chất xơ và vi chất cho trẻ, nhiều phụ huynh tìm đến các thực phẩm bổ sung. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm, các chuyên gia khuyến cáo nên chọn sản phẩm có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng.

Đơn cử Mavella là một thương hiệu thực phẩm bổ sung được nhiều chuyên gia và các bậc phụ huynh tin tưởng. Đây là dòng thực phẩm bổ sung vi chất thế hệ mới, chứa hàm lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chất xơ là một loại vi chất đóng vai trò thiết yếu trong hệ tiêu hóa của trẻ. Chúng hoạt động như một "chiếc chổi" giúp mọi thứ di chuyển một cách trơn tru, đồng thời tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn vặt.

Các sản phẩm Mavella làm từ rau củ quả cung cấp chất xơ tự nhiên cho trẻ. Ảnh: Mavella

Bên cạnh bổ sung đầy đủ chất xơ và các vi chất cần thiết, sản phẩm còn an toàn để sử dụng lâu dài, giúp bé hấp thụ dinh dưỡng mà không cần phải "ép" ăn rau củ hay thay đổi thói quen ăn uống một cách đột ngột. Mavella dành cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên, người lớn cũng có thể sử dụng.

Mavella sử dụng thực phẩm organic từ thiên nhiên Australia, thông qua công nghệ sấy và nghiền sản phẩm thế hệ mới giúp gia tăng tỷ lệ hàm lượng dinh dưỡng trong mỗi gram sản phẩm gấp 20 lần so với thực phẩm tươi. Sản phẩm được đóng gói linh hoạt, gói lớn 100 gram và gói nhỏ 10 gram, tiện lợi khi sử dụng hoặc mang đi.

Mavella có nhiều dòng sản phẩm với nhiều chức năng khác nhau, đa dạng hương vị. Cụ thể, dòng thực phẩm bổ sung Veggie Boost bổ sung rau và chất xơ, phù hợp với trẻ biếng ăn rau củ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa.

Immune Boost có vị hoa quả, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ có thể trạng yếu, xây dựng hàng rào bảo vệ với vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa. Brain Boost với hương vị socola, bổ sung DHA để tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung cho trẻ. DHA vốn được đánh giá cao trong việc phát triển tư duy logic, sáng tạo, hệ thần kinh và thị giác. Gut Boost cung cấp đa dạng chất xơ, các loại đạm và khoáng chất (canxi, magie, sắt, và kẽm...), cải thiện đường ruột và tăng cường miễn dịch. Vị vani cơ bản, dễ ăn.

Veggie Boost bổ sung rau và chất xơ, phù hợp với trẻ biếng ăn rau củ. Ảnh:Mavella

Thành phần nguyên liệu từ thực vật organic đạt chứng nhận ACO không biến đổi gen cùng công nghệ sấy lạnh và nghiền nguyên bản, Mavella tối ưu giá trị dinh dưỡng và hương vị đa dạng phù hợp khẩu vị, được trẻ em yêu thích. Sản phẩm được trao giải thưởng "Sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ em" tại sự kiện Mama & Baby năm 2019, với ban giám khảo là các chuyên gia hàng đầu Mỹ, Australia, Anh.

Diệp Chi