Mâu Thủy: 'Tôi vượt nỗi sợ lúc sinh con nhờ chồng'

Á hậu Mâu Thủy vững tin trong phòng sinh nhờ chồng ở cạnh động viên, cùng chứng kiến khoảnh khắc con trai chào đời.

Một tuần sau sinh con, Mâu Thủy cho biết đang sống trong cảm xúc lâng lâng. Cô nói: "Việc trở thành mẹ rất thiêng liêng, khó tả".

Mâu Thủy sinh con trai đầu lòng Mâu Thủy sinh em bé hôm 13/2 tại bệnh viện ở TP HCM. Video: Nhân vật cung cấp

Hôm Mâu Thủy chuyển dạ, chồng nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Cô chọn sinh thường, sử dụng dịch vụ có người thân ở cạnh. "Những cơn đau đẻ khiến tôi toát mồ hôi. Chồng ở cạnh nắm tay, thỉnh thoảng thủ thỉ vào tai tôi 'cố lên vợ, sắp được rồi'. Nhờ có chồng, tâm lý tôi vững vàng, vượt qua nhiều nỗi sợ dồn dập", Mâu Thủy nói.

Á hậu nhớ rõ khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời, được y tá đặt nằm lên người mẹ sau cắt dây rốn, vệ sinh cơ thể. Hơi ấm từ con truyền sang khiến cô bật khóc, quên hết mọi cảm giác đau. Chồng cô cũng không giấu được sự xúc động, khen vợ giỏi, mạnh mẽ khi sinh bé nặng tới 4,1 kg.

Cuộc sống gia đình Mâu Thủy thay đổi hoàn toàn từ khi có thêm thành viên mới. Căn hộ họ mới dọn về ở quận Bình Tân, TP HCM rộn tiếng cười của bố mẹ, ông bà khi chơi với bé. Tuy nhiên, vợ chồng cô gặp vấn đề lớn trong việc lên kế hoạch chăm sóc trẻ sơ sinh.

Con trai Mâu Thủy được đặt tên ở nhà là Mun. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mâu Thủy ban đầu không thuê vú em, muốn tự làm mọi việc. Khi bước vào thực tế, cô vỡ lẽ vì không như tưởng tượng. Hai ngày đầu, Mâu Thủy áp lực trước việc cho con bú hai tiếng một lần, tắm rửa, thức khuya dậy sớm khi bé quấy khóc. Hiện cô dần thích ứng với đồng hồ sinh học mới, ăn ngủ theo giờ giấc của con. Cô nói: "Khi làm quen với việc của mẹ 'bỉm sữa', tôi nhận ra em bé là món quà vô giá, không phải gánh nặng".

Mâu Thủy chụp bộ ảnh khi mang bầu ở tháng thứ chín. Ảnh: Hoàng Phúc

Hiện cơ thể Mâu Thủy bớt nặng nề so với giai đoạn tăng 20 kg trước sinh. Cô thấy may mắn vì nhờ chồng tâm lý, đỡ đần các công việc nên không bị stress. Thời gian này, anh thu xếp công việc để ở nhà chăm vợ con nhiều hơn. Sắp tới, Mâu Thủy dự định thuê người giúp việc để hỗ trợ công việc nhà.

Á hậu nói sau khi con chập chững biết đi sẽ tổ chức hôn lễ. Cô muốn làm đám cưới ở nơi có tiết trời se lạnh, cô dâu diện váy trắng, khách mời mặc áo len màu nude, con trai nắm tay mẹ lên sân khấu.

Mâu Thủy: 'Tôi mâu thuẫn với mẹ vì chưa cưới đã mang bầu' Mâu Thủy nói về cuộc sống thời gian mang thai. Video: Tân Cao - Việt Quang

Người đẹp tên đầy đủ Mâu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1992, cao 1,79 m, tại TP HCM. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mâu Thủy từng tham gia các sàn diễn thời trang quốc tế như New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô còn trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Mâu Thủy nhận lời cầu hôn của bạn trai sinh năm 1990, làm kinh doanh hồi tháng 7/2022. Sau ba tháng, cô xác nhận mang thai, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả chúc mừng. Lúc mang bầu ở tháng thứ sáu, cô nói đối mặt nhiều áp lực, nhất là phải cho mẹ thấy mình nghiêm túc trong xây dựng tổ ấm tương lai.

Tân Cao