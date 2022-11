Mâu Thủy: 'Tôi không ngại có con trước khi cưới'

Mâu Thủy: 'Tôi mâu thuẫn với mẹ vì chưa cưới đã mang bầu' Phần ảnh, video tư liệu do nhân vật cung cấp.

Cô mang thai ở tháng thứ sáu. Người mẫu chờ sức khỏe của mẹ và bé ổn định, mới công khai việc sắp sinh con. Khi mang thai, cô nói đối mặt nhiều áp lực, nhất là phải cho mẹ thấy bản thân có sự nghiêm túc trong xây dựng tổ ấm tương lai.

Mâu Thủy nhận lời cầu hôn của bạn trai hồi tháng 7, được nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả chúc mừng. Cô muốn sau khi sinh, con biết chập chững sẽ tổ chức hôn lễ.

Người đẹp tên đầy đủ Mâu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1992, cao 1,79 m, tại TP HCM. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022...