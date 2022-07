Mâu Thủy sắp kết hôn

Á hậu Mâu Thủy thông báo đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai, lên kế hoạch kết hôn trong năm nay.

Chiều 31/7, Mâu Thủy cho biết được bạn trai cầu hôn tháng trước, tại tiệc sinh nhật một người bạn ở TP HCM. Người đẹp bất ngờ khi người yêu, bạn bè của anh bí mật chuẩn bị mọi thứ. Khi bạn trai tặng hoa, quỳ gối đưa ra chiếc nhẫn, cô vỡ òa hạnh phúc, nói lời đồng ý.

Khoảnh khắc Mâu Thủy nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên trang cá nhân, cô đăng tải khoảnh khắc cầu hôn nhưng giấu mặt người yêu. Mâu Thủy không muốn chia sẻ thông tin nửa kia vì muốn tôn trọng anh, bảo vệ mối quan hệ trước dư luận. Cô nói thêm: "Chúng tôi đang lên kế hoạch kết hôn".

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của cô gồm Võ Hoàng Yến, Vũ Hoàng My, Minh Tú, Khánh Vân... gửi lời chúc mừng kèm theo phản ứng bất ngờ. Ngày 15/7, trước khi Kim Duyên thi chung kết Miss Supranational 2022, Mâu Thủy nói nếu đàn em đăng quang hoặc vào top 3, cô sẽ lấy chồng. Hiện cô muốn nói với mọi người rằng tuyên bố cách đây nửa tháng không phải chuyện đùa.

Mâu Thủy từng hẹn hò một người hơn cô hai tuổi. Cả hai quen nhau từ khi cô mới 20 tuổi, chưa tham gia lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, dịp Tết năm 2020, họ chia tay vì thấy hết duyên, không còn phù hợp trong suy nghĩ, tính cách.

Mâu Thủy khoe sắc vóc ở tuổi 30 Mâu Thủy khoe sắc vóc ở tuổi 30. Video: Nhân vật cung cấp

Người đẹp tên đầy đủ Mâu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1992, cao 1,79 m. Cô đăng quang Next Top Model 2013, trở thành Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Mâu Thủy từng tham gia nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: New York Fashion Week (2015), New York Couture Fashion Week... Cô trở thành mentor (cố vấn) Vietnam's Next Top Model 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Tân Cao