Màu sắc răng tiết lộ điều gì về sức khỏe?

Sự thay đổi màu răng không chỉ do vệ sinh kém, mà đôi khi còn là dấu hiệu sớm cho thấy những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Răng đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như nghiền nát thức ăn, tạo thẩm mỹ cho gương mặt và thậm chí "lên tiếng" khi cơ thể gặp vấn đề. Việc chú ý đến những biến đổi trên bề mặt răng giúp phát hiện bệnh kịp thời, trước khi chúng tiến triển nặng hơn.

Màu răng thay đổi

Răng ngả vàng

Khi răng chuyển vàng, nhiều người thường nghĩ đến việc uống cà phê, trà hay hút thuốc. Tuy nhiên, men răng mòn mới là nguyên nhân khiến lớp ngà màu vàng bên dưới lộ rõ. Hiện tượng này

Theo y khoa, răng vàng đôi khi phản ánh vấn đề về gan. Một nghiên cứu trên Science Direct cho thấy nồng độ bilirubin tăng cao có thể làm vàng răng, nướu và cả da. Bên cạnh đó, cân nặng không kiểm soát khiến vi khuẩn có hại tăng sinh, tạo điều kiện cho mảng bám hình thành và làm răng xỉn màu.

Răng ngả vàng có liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng, chế độ ăn giàu acid và tật nghiến răng. Ảnh: Times of India

Răng xám, tối màu

Răng chuyển xám, nâu hay tối màu không chỉ do tổn thương hoặc sâu mà còn liên quan đến các vấn đề bên trong cơ thể. Một số trường hợp nghiêm trọng bắt nguồn từ phơi nhiễm các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cản trở sự phát triển men răng.

Bệnh lý mạn tính ảnh hưởng đến quá trình tái hấp thu khoáng chất, đặc biệt ở thận, làm giảm canxi máu và khiến răng tối màu. Những thay đổi đột ngột về sắc răng cần được theo dõi kỹ vì chúng có thể là biểu hiện của rối loạn hệ thống.

Răng xuất hiện đốm trắng

Những vệt trắng hoặc đốm phấn trên răng bắt nguồn từ thiểu sản men - tình trạng men răng hình thành không hoàn chỉnh. Thiếu vitamin A, D, canxi, fluoride là những yếu tố góp phần gây ra. Lâu dần, tình trạng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh celiac, giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Sự thay đổi màu răng và sức khỏe toàn thân

Răng phản ánh nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Chẳng hạn, ở người mắc tiểu đường, đường huyết cao dễ hình thành mảng bám và bệnh nướu. Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, ghi nhận có đến 95% người béo phì gặp tình trạng răng miệng kém, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa chuyển hóa và sức khỏe răng.

Bệnh thận cũng ảnh hưởng đáng kể đến màu sắc và độ bền của răng. Rối loạn cân bằng khoáng chất khiến men răng suy yếu, khiến răng sẫm màu hơn. Các nghiên cứu chỉ ra, người mắc bệnh thận mạn dễ gặp các vấn đề răng miệng hơn so với người bình thường.

Ngoài ra, thiếu vitamin B12 có thể gây đổi màu răng và viêm nướu. Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết, tình trạng thiếu hụt B12 làm tăng nguy cơ các bệnh răng miệng, nhấn mạnh vai trò quan trọng của dinh dưỡng trong việc tăng cường sức khỏe răng, nướu.

Cách chăm sóc và bảo vệ răng miệng

Đánh răng đúng cách, sử dụng chỉ nha khoa và khám nha sĩ định kỳ là nền tảng duy trì răng miệng khỏe mạnh. Việc hạn chế đường, thuốc lá, thực phẩm chứa nhiều acid, đồng thời duy trì chế độ ăn cân bằng sẽ giúp giảm nguy cơ đổi màu răng và bảo vệ sức khỏe toàn thân.

Học cách lắng nghe những tín hiệu từ răng rất quan trọng, bởi mỗi sự thay đổi, dù nhỏ, có thể ẩn chứa thông điệp về tình trạng cơ thể. Răng không chỉ mang lại nụ cười tự tin, mà còn phản ánh sức khỏe của chính bạn.

Hương Giang (Theo Times of India)