Mẫu nội y kể từng bị Robin Thicke sàm sỡ

Người mẫu nội y Emily Ratajkowski nói bị Robin Thicke sàm sỡ trong lúc quay MV "Blurred Lines" tám năm trước.

Cô kể lại câu chuyện trong hồi ký My Body, ra mắt trong tháng tới, được tờ The Times của Anh trích đăng hôm 3/10: "'Đột nhiên, không biết từ đâu, tôi cảm thấy hơi lạnh, bàn tay một người lạ ôm lấy ngực tôi từ phía sau. Theo bản năng, tôi bỏ đi và khi quay lại, tôi thấy đó là Robin Thicke... Anh ta cười ngốc nghếch, loạng choạng lùi lại phía sau, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm. Tôi quay đầu về phía bóng tối bên ngoài phim trường. Đạo diễn Diane Martel hét lên: 'Em có sao không?'".

Emily Ratajkowski lúc ấy chỉ nhún vai, tránh giao tiếp bằng mắt, không phản ứng gì vì cảm thấy "sự nhục nhã lan truyền khắp cơ thể". Cô nói ban đầu, cô khá thoải mái trong buổi ghi hình. Nhưng sau đó Robin Thicke có vẻ say rượu và cư xử phóng túng.

Đạo diễn Diane Martel xác nhận thông tin trên The Times: "Tôi nhớ khoảnh khắc anh ta chộp lấy ngực cô ấy. Tôi đã hét lên: 'Anh đang làm cái quái gì thế, đủ rồi. Buổi quay kết thúc". Robin Thicke sau đó ngượng ngùng xin lỗi. Nam ca sĩ chưa lên tiếng về sự việc.

Emily Ratajkowski và Robin Thicke trong MV "Blurred Lines". Ảnh: MTV

Emily Ratajkowski xuất hiện trong MV Blurred Lines cùng hai người mẫu khác là Elle Evans và Jessi M'Bengue, bán khỏa thân trong một số cảnh. Tuy nhiên, phiên bản không cắt của MV bị gỡ khỏi Youtube sau một tuần vì hình ảnh phản cảm, hạ thấp phụ nữ. Sau khi MV ra mắt, Robin Thicke lại gây "bão" cùng Miley Cyrus khi biểu diễn khiêu khích trên sân khấu, bị phần lớn người xem chỉ trích là "gợi dục, trơ trẽn và đặc biệt kém văn hóa".

Sinh năm 1991, Emily là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated năm 2014 và 2015. Cô làm mẫu cho nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana hay Versace. Cô cũng được biết đến qua phim Gone Girl. Năm 2018, người đẹp kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Sebastian Bear-McClard tại New York.

Robin Thicke sinh năm 1977, mang hai quốc tịch Mỹ và Canada. Anh sớm thành công tại Mỹ trong thập niên 2000 với những album A Beautiful World, The Evolution of Robin Thicke, Something Else hay Sex Therapy. Anh từng làm giám khảo cuộc thi tài năng âm nhạc The Masked Singer của kênh Fox. Robin Thicke hẹn hò April Love từ năm 2014, vài tháng sau khi anh ly dị vợ Paula Patton.

Thanh Thanh (theo NY Post, The Times)