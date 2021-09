Emily Ratajkowski diễn nội y sau sáu tháng sinh con

Người mẫu Emily Ratajkowski tái xuất sàn catwalk, sau nửa năm sinh con đầu lòng, trong buổi ghi hình show nội y của Rihanna, hôm 1/9.

Emily Ratajkowski (EmRata) là một trong số người mẫu tham gia buổi trình diễn cho show Savage X Fenty Vol.3. Người mẫu diện bộ bikini màu hồng tím, tết tóc cornrow, khoe vòng eo con kiến cùng thân hình săn chắc. Theo Vogue, hiện Emily có số đo ba vòng 92-60-88 cm. Ba tuần sau khi cô sinh con, vòng eo đã thu về 63 cm.

Emily Ratajkowski trình diễn trong buổi ghi hình show Savage X Fenty Vol.3. Ảnh: Backgrid

Nhờ tập gym thường xuyên trong thời gian dài, bà mẹ một con không bị rạn bụng và vòng ba, da dẻ đàn hồi tốt. Hồi mang bầu, EmRata thường xuyên tẩy da chết, thoa kem dưỡng ẩm, dùng dầu dưỡng chiết xuất hoa hồng đen chứa Omega 3 và 6 của Sisley giúp da căng bóng.

Vì dịch, Savage X Fenty Vol.3 sẽ trình chiếu online vào ngày 24/9 thay vì diễn trực tiếp. Show nội y của Rihanna tiếp tục kết hợp thời trang với khiêu vũ, âm nhạc và kiến trúc nghệ thuật giống những mùa trước, với nhiều ngôi sao trong đó có James Corden và Ricky Martin.

Teaser show Savage X Fenty Vol.3 Teaser show Savage X Fenty Vol.3. Video: Amazone Prime

Sinh năm 1991, Emily là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated năm 2014 và 2015. Cô làm mẫu cho nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana hay Versace. Cô cũng được biết đến qua phim Gone Girl và các MV như Blurred Lines của Robin Thicke và Love Somebody của Maroon 5. Năm 2018, người đẹp kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Sebastian Bear-McClard tại New York.

Họa Mi (theo Pagesix)