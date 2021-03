Emily Ratajkowski sinh con đầu lòng

Người mẫu Emily Ratajkowski cùng chồng chào đón con đầu lòng - Sylvester Apollo Bear.

Ngày 11/3, Emily Ratajkowski (EmRata) thông báo trên trang cá nhân cô sinh con hôm 8/3. "Sylvester Apollo Bear đã đến vào một buổi sáng đẹp đẽ và tràn đầy tình yêu thương nhất trong đời tôi", cô chú thích dưới bức ảnh cho con bú.

Emily Ratajkowski cho con bú. Ảnh: Instagram Emily Ratajkowski.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue hồi tháng 10, EmRata cho biết cô không muốn tiết lộ giới tính con. Cô và chồng đều muốn con được lớn lên và tự nhận ra giới tính của mình sau 18 tuổi mà không phải chịu bất cứ sự áp đặt giới tính nào từ xã hội. Trong thời gian mang bầu, người mẫu thường xuyên chụp ảnh nude, thể hiện tự tin với sự thay đổi của cơ thể. Cô cũng được nhiều tạp chí khen ngợi về thời trang bầu.

Emily Ratajkowski khoe bụng bầu Emily Ratajkowski khoe bụng bầu với váy ngủ. Video: Vogue.

Ratajkowski kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Sebastian Bear-McClard năm 2018 tại New York. Cô sinh năm 1991, là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm áo tắm của tạp chí Sports Illustrated năm 2014 và 2015. EmRata làm mẫu cho nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana hay Versace. Cô cũng được biết đến qua phim Gone Girl và các MV như Blurred Lines của Robin Thicke và Love Somebody của Maroon 5.

Họa Mi