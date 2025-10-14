Mắt xích kết nối robot hình người với robot công nghiệp

FlexxCORE của Flexxbotics được coi là một trong những mắt xích để thúc đẩy robot hình người tham gia sản xuất công nghiệp.

Theo Flexxbotics, công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm và phần cứng vận hành robot trong nhà máy thông minh, FlexxCORE là phần mềm dạng low-code (phương pháp phát triển yêu cầu ít hoặc không cần viết code), được thiết kế để giúp robot thích ứng và nhận thức tốt hơn trong môi trường sản xuất.

Robot hình người của Agibot bên trong một phòng thí nghiệm. Ảnh: Agibot

Điểm đặc biệt của FlexxCORE là khả năng hoạt động như cầu nối giao tiếp và điều phối, cho phép robot hình người và robot công nghiệp kết nối an toàn với thiết bị nhà máy, hệ thống công nghệ thông tin, thậm chí người vận hành. Công nghệ này sử dụng các "đầu nối" chuyên dụng được gọi là Transformers để tạo điều kiện giao tiếp hai chiều, cho phép robot vừa đọc vừa ghi dữ liệu vào nhiều máy móc khác nhau trên hệ thống sản xuất.

Thiết kế low-code của FlexxCORE cũng giúp người vận hành không cần mã hóa hoặc tùy chỉnh phức tạp khi tích hợp thêm thiết bị mới, cũng như tương thích với hầu hết robot hiện có trên thị trường. Kết quả là giải pháp của Flexxbotics sẽ tạo một môi trường sản xuất thông minh và linh hoạt, nơi robot có thể "diễn giải" công việc của máy móc, hiểu các quy trình xử lý và đánh giá trạng thái vận hành theo thời gian thực.

Giải pháp cũng được nhận định sẽ cải thiện hiệu suất robot thông qua xử lý dữ liệu song song và không đồng bộ, giúp robot và máy móc phối hợp với nhau hiệu quả hơn. Nghĩa là, robot có thể xử lý nhiều thao tác cùng lúc thay vì chờ đợi lệnh tuần tự. Ngoài ra, mô hình cung cấp độ chi tiết cao, cho phép robot nhận dạng mẫu và phát triển nhận thức theo ngữ cảnh phục vụ các tác vụ máy học.

Theo Interesting Engineering, FlexxCORE là bước tiến mới cho phép đưa robot vào các công đoạn sản xuất quy mô lớn trong nhà máy, nơi robot hình người tương tác liền mạch với hệ thống nhà máy hiện có. "Công nghệ đánh dấu bước tiến đáng kể, hướng tới nhà máy với hệ thống robot được số hóa hoàn toàn, giúp chúng đảm nhiệm nhiều quy trình làm việc ngày càng phức tạp vốn chỉ giới hạn ở con người", trang này bình luận.

Lĩnh vực robot hình người đang dần hoàn thiện về mặt phần cứng nhưng phần mềm điểu khiển chúng được đánh giá chưa theo kịp. Trước đó, một số công ty như Nvidia, Skild AI cũng đặt tham vọng tạo "bộ não" cho robot hình người và đã đạt thành công bước đầu.

Bảo Lâm (theo Interesting Engineering, Flexxbotics)