Robot G1 của Unitree thể hiện khả năng dự đoán những cú ra đòn và điều chỉnh tư thế theo thời gian thực nhờ kết hợp camera chiều sâu, LiDAR 3D và motor ở khớp nối.

Chế độ phản trọng lực giúp robot chịu mọi đòn tấn công Robot G1 vượt qua những cú tấn công hiểm hóc nhờ hệ thống Phản trọng lực. Video: Unitree

Interesting Engineering hôm 25/9 đưa tin nhóm kỹ sư ở công ty Unitree Robotics tại Hàng Châu, Triết Giang, chứng minh khả năng xử lý tình huống của robot hình người G1 trong một loạt thử nghiệm vật lý. Thay vì hoạt động thông thường trong phòng thí nghiệm, robot đối mặt với thử thách áp lực trong thực tế với những cú đá, đẩy và đập vào thân. Mỗi lần ngã xuống, nó nhanh chóng đứng bật dậy nhờ hệ thống mới gọi là chế độ Phản trọng lực, một nâng cấp tập trung vào cải thiện độ cân bằng và phục hồi.

Trong video do công ty chia sẻ, robot G1 chủ động tính toán cách tiếp đất, đứng dậy nhanh chóng và chống đỡ những cú va chạm, biến nó thành công cụ hữu ích tại môi trường làm việc đòi hỏi độ tin cậy cao. Khả năng phục hồi của nó đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa cảm biến và động cơ. G1 sử dụng camera chiều sâu và công nghệ LiDAR 3D để quét môi trường xung quanh theo thời gian thực, cung cấp hình ảnh chi tiết về vị trí của nó, lực tác động và cách di chuyển tiếp theo.

Nếu một cú đá đẩy nó về phía trước, robot chờ ngã mà điều chỉnh trọng tâm trước khi va chạm xảy ra, nó sẽ nương theo cú đẩy, xoay mình tránh đi hoặc bước sang một bên. Mỗi khớp bao gồm nhiều motor cung cấp cho G1 đủ sức mạnh để di chuyển nhanh chóng trong khoảnh khắc mấu chốt. Thiết kế mới hé lộ robot G1 không chỉ phản ứng mà còn dự đoán tình huống, thay vì phục hồi vụng về, nó hành động gần như một vận động viên chuẩn bị cho va chạm trong chế độ Phản trọng lực.

Khi G1 nhận một cú đá ngang, nó mở rộng chân và sử dụng động lượng để lấy lại thăng bằng thay vì ngã nhào. Toàn bộ chuỗi chuyển động diễn ra tự nhiên, mượt mà và có kiểm soát. Khi robot chạy qua sàn, nó né một cú tạt yếu, nhận hứng cú đập mạnh hơn và ngã xuống. Đầu gối của G1 gập nhanh để hấp thụ lực va chạm, sau đó phần chân đẩy nó đứng thẳng dậy với lực xoắn mạnh, nâng toàn bộ trọng lượng 35 kg trong một động tác gọn gàng.

Các va chạm cuối thử nghiệm thậm chí còn mạnh hơn, bao gồm một cú đá khi chạy khiến robot trượt vài mét và một cú đẩy kép liên hoàn buộc nó phải tự điều chỉnh giữa không trung. Trong mọi trường hợp, robot tiếp đất, quét sàn bằng LiDAR và tìm cách tốt nhất để đứng dậy. Khả năng phục hồi này rất cần thiết trong các nhà máy hoặc phòng thí nghiệm đòi hỏi máy móc xử lý những cú va chạm hoặc ngã bất ngờ. Nếu robot có thể phục hồi ngay lập tức, nó sẽ ngăn chặn được gián đoạn tiêu tốn thời gian và tiền bạc.

Unitree lần đầu giới thiệu G1 năm ngoái với mức giá thấp hơn nhiều robot hình người tiên tiến khác, được mô tả nó rất phù hợp cho môi trường công nghiệp và nghiên cứu cần khả năng thích ứng. Một robot có thể chịu va đập, duy trì thăng bằng và tái khởi động nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp của con người thực sự có giá trị lớn. Chế độ Phản trọng lực và khả năng phối hợp hoàn hảo cảm biến và động cơ giúp tiến gần tới tương lai, nơi robot hình người có thể làm việc bên cạnh con người mà không bị chậm trễ sau sự cố.

An Khang (Theo Interesting Engineering)