Elon Musk, CEO Tesla, đăng video cho thấy robot Optimus luyện tập cùng võ sư trong phòng thí nghiệm, đạt tiến bộ lớn về khả năng chuyển động.

Video dài 36 giây được Musk chia sẻ lên X ngày 4/10 hiện thu hút hơn 33 triệu lượt xem và 270.000 lượt thích. Các video trước đây thường được tua nhanh do Optimus chuyển động chậm, nhưng video mới hiển thị với tốc độ bình thường, cho thấy sự uyển chuyển và khả năng tương tác của robot đã cải thiện.

Robot hình người Tesla đấu võ với người thật Robot hình người Optimus của Tesla tập võ. Video: X/Elon Musk

Trong video, sau nghi thức chạm nắm đấm, robot và võ sư vào tư thế sẵn sàng giao đấu. Optimus làm động tác khiêu khích, sau đó hai bên liên tục tấn công và chặn đòn đối phương. Dù các đòn còn hạn chế, robot thực hiện thành công một cú đá ngang, phản ánh khả năng giữ ổn định và kiểm soát cơ thể tốt hơn. Khi bị võ sư đẩy, nó điều chỉnh trọng tâm để tránh bị ngã. Tuy nhiên, bàn tay và ngón tay không hoạt động nhiều, cho thấy Tesla chưa tích hợp hoặc chưa sẵn sàng để giới thiệu về bàn tay 22 bậc tự do mà Musk đề cập năm ngoái.

Theo Interesting Engineering, Optimus trong video có thể là bản v2.5, không phải bản v3 sắp ra mắt. Musk cho biết chuyển động trong video do AI chỉ huy. Đây là thay đổi đáng chú ý vì một số phiên bản trước đó, như robot phục vụ bỏng ngô tại nhà hàng Tesla, thực chất được điều khiển từ xa nên không tạo ấn tượng mạnh.

Tesla cho biết họ chỉ phô diễn kỹ năng võ thuật của Optimus để thể hiện phạm vi chuyển động, khả năng giữ thăng bằng, tốc độ, khả năng thích ứng, chứ không có ý định chế tạo robot chiến đấu.

Theo Digital Trends, mục tiêu của Tesla là sản xuất một triệu robot Optimus mỗi năm vào năm 2030. Musk tin robot hình người sẽ trở thành sản phẩm lớn nhất của công ty trong tương lai, khi được triển khai trong nhiều ngành công nghiệp, giúp tự động hóa công việc thường ngày và giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Thu Thảo