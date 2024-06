Mất trắng 130 triệu vì bị lừa định danh mức hai

'Em cần làm định danh mức hai ngay để tích hợp hộ khẩu gia đình, sắp hết hạn rồi', lời mở đầu của kẻ lừa đảo đưa tôi vào bẫy.

Dù ngày nào cũng đều cảnh giác trước các hành vi lừa đảo online, các thủ đoạn giả danh cơ quan thuế, gửi link lạ, giả làm khách hàng, thông báo nhận quà... nhưng lần này mình đã dính bẫy không một chút đề phòng. Tổng số tiền tôi bị lừa mất khoảng 130 triệu đồng. Sự việc cụ thể như sau:

Khoảng 14h34 ngày 1/6, có một người gọi điện cho tôi, tự xưng đúng tên một cán bộ công an xã nơi tôi sinh sống, nói rằng: "Em cần làm định danh mức hai ngay kẻo mấy ngày nữa không làm được. Anh có liên lạc đến nhà em mấy lần nhưng thấy em đi miết". Đúng là tôi làm du lịch nên hay đi xa, ít khi ở nhà.

Sau đó người này hỏi tôi "bao giờ về?". Tôi trả lời thì người đó nói: "Ngày đó không kịp nữa rồi, em cần làm ngay vì cần tích hợp hộ khẩu của cả gia đình, còn mỗi em chưa làm...". Nghe lý lẽ khá thuyết phục, cộng thêm với chất giọng đúng kiểu Hà Nội - nơi tôi sống chứ không phải vùng khác, cách nói chuyện lại ân cần, không hối thúc, không chút vấp váo như các thể loại lừa đảo trước giờ tôi gặp, nên tôi hoàn toàn tin tưởng.

Rồi người ở đầu dây bên kia hướng dẫn tôi làm thủ tục online trên cổng dịch vụ công trực tuyến và bảo "để anh gửi số liên lạc của đứa em cấp dưới để hướng dẫn làm cho nhanh".

Tên thứ hai này kết bạn Zalo với tôi, rồi gọi video call trực tiếp để hướng dẫn cài đặt trên điện thoại Android với lý do "iPhone thao tác khó" (do tôi có hai chiếc điện thoại khác nhau để tiện cho công việc và cá nhân). Tất nhiên, hắn không mở camera để tôi thấy mặt. Lúc đó, tôi cũng có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ công an không được lộ diện nên thôi.

Sau đó, người này bảo tôi truy cập trang dịch vụ công (Dichvucong.bcavn.com). Lúc đầu, tôi chọn đúng tên miền Dichvucong.gov.vn nhưng kẻ lừa đảo củng cố niềm tin cho tôi rằng đó không phải trang hướng dẫn online, phải truy cập link hắn đưa mới đúng. Cứ nói chuyện liên tục khiến đầu óc tôi không còn nghi ngờ hoặc hay tìm kiếm thêm thông tin để xác thực có chuẩn không nữa. Cộng thêm hình ảnh trang web kia cũng na ná giống thật, nên tôi cũng tin tưởng.

Rồi hắn bảo tôi tải ứng dụng của Bộ Công An về từ link đó. Ứng dụng trông cũng như giao diện thật. Sau khi cài đặt, hắn bảo tôi bấm vào chọn định danh cấp hai, cấp quyền truy cập, vào phần "cài đặt bổ sung", chọn "hỗ trợ tiếp cận", sau đó bật "cho phép". Thời gian tải rất lâu nhưng hắn trò chuyện liên hồi đủ các thứ về du lịch - đúng lĩnh vực tôi đang làm, khiến tôi không hề để ý, không kịp đọc hết thông tin cảnh báo trên điện thoại.

Tải xong, hệ thống báo tôi thanh toán 12.000 đồng vào tài khoản có tên "Quỹ bảo trợ trẻ em". Tôi thắc mắc thì kẻ bên kia đầu dây giải thích "đây là chương trình ủng hộ cho trẻ vào ngày 1/6". Nghe vậy, tôi còn ngỏ ý hỗ trợ thêm nhưng hắn bảo "chỉ cần chuyển đúng số tiền đó là được". Trong toàn bộ thời gian nói chuyện, kẻ lừa đảo hoàn toàn không hề xin mã OTP hay bảo tôi cung cấp mật khẩu gì cả. Khi tôi nhập mật khẩu, hắn còn bảo tôi quay điện thoại đi chỗ khác để tránh bị lộ, khiến tôi càng thêm tin tưởng.

Rồi hắn bảo tôi đổi mật khẩu ngân hàng để hướng dẫn liên kết ngân hàng vào tài khoản định danh. Xong xuôi, hắn bảo tôi xóa app kia đi và tải lại lần nữa vì "vừa rồi chưa xác nhận được". Sau lần này, điện thoại của tôi mất hoàn toàn quyền truy cập, chỉ còn màn hình hiển thị nội dung "đang chờ cán bộ định danh". Tôi không thể kiểm soát được điện thoại, không thể bấm gì nữa, cứ trong quá trình đợi phản hồi.

Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại ở đó, lấy lý do "chắc điện thoại mạng yếu, có vấn đề kết nối nên bị chậm", còn trấn an tôi "không sao anh đợi được". Hắn còn gợi ý tôi đi mượn điện thoại người khác, lắp sim của mình vào cho nhanh, chỉ hai phút thôi cho tôi còn đi làm việc. Và rồi thế là khi điện thoại có quyền kiểm soát trở lại, tôi còn tưởng đã được định danh xong, nên nói "cảm ơn" các kiểu.

Rồi bỗng, tôi thấy màn hình hiện lên thông báo số điện thoại kia "đã chặn tin nhắn" của mình. Hoang mang mở tài khoản ngân hàng, gọi hotline nhưng mãi không liên lạc được. Đến khoảng 17h, tôi mới gọi được và nhờ một bạn nhân viên nhà băng kiểm tra lại số dư tài khoản của mình thì kết quả toàn bộ tiền đã "bay sạch" (từ tài khoản thanh toán cho đến tài khoản tiết kiệm) dù tôi đã chia nhỏ khoản tiết kiệm ra rất nhiều để nếu có vấn đề vẫn kịp vào khóa.

Hiện, phía ngân hàng thông báo sẽ hỗ trợ tôi tra soát và bản thân tôi cũng đã trình báo vụ việc cho công an nơi tôi đang tạm trú. Thực tế, đó là số tiền "mồ hôi xương máu", tích góp sau rất nhiều năm "cày ải" của tôi. Giờ mất trắng, tôi thực sự chẳng còn gì. Cuối cùng, dù biết lỗi chính vẫn là ở bản thân mình lúc đó quá mù quáng (một phần do chưa gặp hình thức lừa đảo này bao giờ) nhưng tôi vẫn mong rằng câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn cảnh giác hơn, tránh rơi vào cái bẫy lừa đảo như tôi bây giờ.

Nguyễn Thị Thu Thủy

