Mất tay, hỏng mắt do đốt pháo Tết

TP HCMChàng trai 25 tuổi vào cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy rạng sáng mùng Một Tết với chấn thương nghiêm trọng, mất nhiều ngón tay, phải múc bỏ nhãn cầu.

Bác sĩ xác định bệnh nhân mất ba ngón tay phải, trật khớp thang bàn ngón cái, gãy hở ngón áp út. Anh còn có vết thương ở cổ tay, cẳng bàn tay trái. Kíp cấp cứu nhanh chóng nắn khớp thang bàn, xuyên kim cố định khớp, gắp bỏ xương, tháo khớp tạo hình mỏm cụt các ngón tay phải, cắt lọc vết thương tay trái.

Các bác sĩ cũng khâu sụn mi, tạo hình vết thương vành mi và múc bỏ nội nhãn mắt phải. "Tiên lượng ngón cái tay phải bệnh nhân có thể hoại tử", bác sĩ điều trị cho biết.

Cùng vào viện, người đàn ông 42 tuổi ở Bình Thuận bị pháo nổ làm chấn thương cả hai mắt và tay phải. Mắt trái bị vết thương phức tạp, vỡ nát nhãn cầu, buộc phải múc bỏ nhãn cầu. Mắt phải bị rách giác củng mạc, được khâu bảo tồn.

Một trường hợp khác, chàng trai 21 tuổi ở Bình Phước cấp cứu đêm giao thừa với vết thương dập nát bàn tay do chơi pháo, bị pháo nổ vào tay. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương cắt lọc vết thương, xuyên kim cố định hai ngón, đồng thời tạo hình mỏm cụt đốt giữa các ngón còn lại.

Người đàn ông 34 tuổi ở Bình Thuận đang ngồi nhậu đón giao thừa thì bị pháo nổ trúng, nhập Bệnh viện Chợ Rẫy lúc rạng sáng mùng Một Tết với vết thương dập nát phức tạp ở bàn tay phải. Bệnh nhân đã được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình mỏm cụt ba ngón tay.

Chiều mùng Một, bé trai 9 tuổi ở Bình Thuận, đốt quả pháo đang cầm trên tay, pháo nổ khiến bàn tay dập nát, đứt lìa cả 5 đầu ngón, phải vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM cấp cứu. Trong đêm giao thừa và mùng Một Tết, bệnh viện này tiếp nhận 8 ca bị nạn do pháo nổ.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết Tân Sửu, cả nước ghi nhận 321 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn gần 12% so với năm trước. Trong khi đó, các loại cấp cứu như tai nạn đánh nhau, tai nạn giao thông, ngộ độc... đều giảm so với Tết năm ngoái.

Lê Phương