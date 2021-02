Bệnh nhân cấp cứu giảm gần 50% ba ngày Tết

Trong ba ngày Tết, các cơ sở khám chữa bệnh đã khám, cấp cứu hơn 125.000 bệnh nhân, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

52.700 lượt bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, giảm hơn 66%, theo báo cáo của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế. Các loại cấp cứu tai nạn như đánh nhau, giao thông, ngộ độc... đều giảm so với Tết năm ngoái, chỉ có tai nạn do pháo nổ tăng.

Tính đến ngày mùng hai Tết, hơn 30.500 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó gần 38% phải nhập viện (giảm 8%). Tuy nhiên, số ca tử vong do tai nạn giao thông lại nhiều hơn 10% so Tết năm ngoái, với 140 trường hợp tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về nhà.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long (áo trắng thứ ba từ trái sang) thăm bệnh nhi ngày 30 Tết. Ảnh: Bộ Y tế.

Ba ngày Tết năm nay không ghi nhận ca tử vong do pháo nổ, song số cấp cứu do pháo tăng gần 12%, với 321 trường hợp khám, cấp cứu. 108 trường hợp cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ khác, trong đó một tử vong do bị bắn. Bộ Y tế lý giải số ca cấp cứu do chất nổ tăng cao do năm nay số liệu thống kê bao gồm cả số cấp cứu do vũ khí cùng vật liệu nổ khác.

Số ca cấp cứu do đánh nhau trong 3 ngày Tết cũng giảm gần 45%, trong đó cả nước chỉ 300 người nhập viện do đánh nhau liên quan từ rượu bia.

Hơn 7.600 em bé chào đời trong ba ngày Tết, bằng cả sinh thường lẫn sinh mổ. Hơn 59.000 bệnh nhân điều trị khỏi, xuất viện về nhà ăn Tết.

Tết năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, nhiều nơi phải giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại, hạn chế tiếp xúc, ưu tiên chúc Tết online, đeo khẩu trang khi ra đường, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

17 ngày qua, Covid-19 bùng phát từ Hải Dương, Quảng Ninh, lan 13 tỉnh thành, 604 ca nhiễm cộng đồng. Một tuần qua TP HCM xuất hiện cụm dịch liên quan sân bay Tân Sơn Nhất, đến nay ghi nhận 35 ca liên quan cụm dịch này và một ca liên quan Hải Dương. Hàng chục nghìn người được lấy mẫu xét nghiệm, ăn Tết trong khu vực bị cách ly, phong tỏa.

Cụm dịch liên quan Hải Dương, Quảng Ninh, được xác định lây nhiễm do biến thể nCoV từ Anh. Cụm dịch liên quan Tân Sơn Nhất được xác định lây nhiễm biến thể từ Rwanda, châu Phi, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam cũng như lần đầu tiên ghi nhận ở Đông Nam Á.

Lê Nga