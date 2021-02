Bé 9 tuổi dập nát bàn tay do đốt pháo

Bé trai 9 tuổi ở Bình Thuận, đốt quả pháo đang cầm trên tay, pháo nổ khiến bàn tay dập nát, đứt lìa cả 5 đầu ngón, phải vào TP HCM cấp cứu.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, ngày 14/2 cho biết bé trai được bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển đến khuya mùng Một Tết. Vết thương phức tạp lòng và lưng bàn tay trái, đứt lìa dập nát các đầu ngón.

Bác sĩ Nguyễn Thế Minh Hoàng, Khoa Vi phẫu Tạo hình cùng ê kíp đã xử trí mỏm cụt ngang đốt giữa các ngón. Bé mất da toàn bộ ngón cái, khi điều trị ổn định sẽ được bác sĩ xoay vạt da che phủ ngón cái.

Theo bác sĩ Khánh, trong đêm giao thừa và mùng Một Tết, bệnh viện tiếp nhận 8 ca bị nạn do pháo nổ, trong đó có 7 người lớn. Tổn thương pháo nổ chủ yếu ở bàn tay, ngón tay, ở da, mô mềm, gân gấp, gân duỗi vùng bàn tay, ngón tay, dẫn đến hoại tử da, gân.

"Tổn thương này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng bàn tay, ngón tay", bác sĩ Khánh nói.

Trong bốn ngày nghỉ Tết, bệnh viện tiếp nhận 465 ca cấp cứu, trong đó 163 trường hợp do tai nạn giao thông, 181 ca tai nạn sinh hoạt.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết Tân Sửu, cả nước ghi nhận 321 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 11,8% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý. Trong khi đó, các loại cấp cứu như tai nạn đánh nhau, tai nạn giao thông, ngộ độc... đều giảm so với Tết năm ngoái.

Lê Phương