Mật ong không nên kết hợp với thực phẩm nào?

Gia đình tôi hay sử dụng mật ong để tốt sức khỏe, tăng đề kháng, vậy mật ong đại kỵ kết hợp với thực phẩm nào? (Hòa, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mật ong là thực phẩm tốt cho sức khỏe, có nhiều lợi ích nhưng khi sử dụng cũng cần cẩn trọng vì chúng "đại kỵ" với một số thực phẩm khác. Trong đó, hai nhóm thực phẩm không nên kết hợp với mật ong là các sản phẩm từ đậu như đậu phụ, sữa đậu nành, tào phớ và rau hành, hẹ.

Các chế phẩm từ đậu như đậu phụ, sữa đậu nành, tào phớ có các khoáng chất, protein thực vật và đôi khi là thạch cao (trong đậu phụ). Khi các thành phần này gặp enzyme và đường trong mật ong có thể tạo ra phản ứng sinh hóa, ảnh hưởng đến dạ dày, gây khó tiêu, đầy bụng, khó thở, và đặc biệt không tốt với người mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, kết hợp mật ong nguyên chất với sữa đậu nành khi chế biến thức ăn dễ gây tiêu chảy. Khi ấy khoáng chất cũng như protein thực vật và axit hữu cơ có trong đậu nành kết hợp với enzym trong mật ong dẫn đến phản ứng sinh hóa, bất lợi cho sức khỏe.

Với hành, hẹ giàu chất xơ, trong khi mật ong có tác dụng nhuận tràng, nếu ăn cùng dễ gây tiêu chảy. Hẹ giàu vitamin C, khi gặp các khoáng chất đồng, sắt trong mật ong có thể gây ra phản ứng oxy hóa, khiến thực phẩm này giảm tác dụng. Các axit amin trong hành kết hợp axit hữu cơ mật ong sẽ gây phản ứng sinh hóa bất lợi cho cơ thể, gây kích thích ruột khiến người dùng bị tiêu chảy.

Mọi người cũng không nên pha mật ong với nước sôi. Nhiệt độ cao sẽ phá hủy các enzyme, vitamin, chất chống oxy hóa và các hoạt chất kháng khuẩn quan trọng, làm mất đi đáng kể dưỡng chất và dược tính, khiến mật ong không còn phát huy tối đa lợi ích.

Tốt nhất, nên pha mật ong với nước ấm, không nên uống quá nhiều một lúc mà nhấp từng ngụm nhỏ. Hỗn hợp mật ong - chanh tươi tác dụng thanh nhiệt, chữa ho, lợi tiêu hóa, tốt cho sức khỏe. Lưu ý khi bảo quản mật ong nên sử dụng trong các dụng cụ bằng thủy tinh, sứ.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội