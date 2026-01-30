Mật cá trắm có giúp nam giới tăng cường sinh lực, phòng HPV?

Tôi nghe nói uống mật cá trắm giúp nam giới cải thiện chuyện phòng the và còn phòng ngừa được HPV đúng không? (Thanh Hùng, 47 tuổi, Phú Thọ).

Trả lời:

Trong y văn, chưa có nghiên cứu nào chứng minh việc uống mật cá trắm giúp bồi bổ, tăng cường hệ miễn dịch hay sinh lý cho nam giới. Ngược lại, trong mật cá trắm có chứa độc tố 5α Cyprinol gây tổn thương gan, thận. Thậm chí, chất này còn rất bền vững, ngay cả khi đã được nấu chín, độc tính vẫn không bị phá hủy. Đã có nhiều trường hợp người dân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn nhiều, tiêu chảy, vàng da, do uống mật cá trắm sống hoặc ăn cá, canh cá đã nấu chín bị vỡ mật.

Ngộ độc mật cá trắm có thể gây suy thận cấp, viêm gan, thậm chí còn nguy cơ tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời. Bởi vậy, nam giới bị suy giảm chức năng sinh lý, cần đến cơ sở y tế uy tín thăm khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Mật cá trắm không phải "thần dược" giúp bồi bổ sinh lý, phòng HPV. Ảnh: Khánh Hòa

Còn HPV là virus gây u nhú ở người, lây qua quan hệ tình dục, tiếp xúc trực tiếp vào vùng da, niêm mạc bị nhiễm bệnh. Đường lây hiếm hơn là từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở hoặc gián tiếp qua việc dùng chung đồ cá nhân dính dịch tiết chứa virus.

Nhiễm HPV là tình trạng phổ biến trên toàn thế giới. Vì vậy, mọi người nên hiểu đúng đường lây của bệnh để phòng ngừa. Không nên dùng các biện pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng như uống mật cá trắm. Quan hệ tình dục an toàn, sử dụng riêng đồ dùng cá nhân, ăn uống đầy đủ, thể dục đều đặn, giữ gìn vệ sinh, tránh căng thẳng kéo dài sẽ giúp giảm nguy cơ lây virus. Bên cạnh đó, hiện Việt Nam đã lưu hành vaccine phòng ngừa HPV.

Trong đó, vaccine Gardasil phòng ngừa 4 type 6, 11, 16 và 18, dành cho nữ giới từ 9-26 tuổi. Nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Vaccine Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, dành cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi. Trẻ từ 9 đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, người từ 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Vaccine cần tiêm đúng lịch, đủ liều để đạt được hiệu quả tối ưu.

ThS.BS Nguyễn Văn Quảng

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)