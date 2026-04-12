Inter Miami vẫn chưa thắng trên sân mới NU

MỹLionel Messi và đồng đội hòa New York Red Bulls 2-2 ở vòng 7 MLS, đồng nghĩa với trận thứ hai liên tiếp chia điểm trên sân nhà NU mới khánh thành.

Trong trận ra mắt sân NU tuần trước, Miami phải ngược dòng mới có thể hòa Austin 2-2. Khi tiếp New York Red Bulls tuần này, Messi và đồng đội một lần nữa rơi vào thế rượt đuổi. Ngay phút 15, các hậu vệ cánh chủ nhà bị hút theo Julian Hall, để tiền đạo 18 tuổi tạt vào trong cho Jorge Ruvalcaba đặt lòng mở tỷ số.

Bàn thua sớm không khiến Inter Miami nao núng. Đội ĐKVĐ bình tĩnh lấy lại thế trận, ép sân và tạo nhiều cơ hội. Phút 45+2, trong tình huống Rodrigo De Paul tạt từ cánh phải, Messi băng lên không chiến hút hai hậu vệ New York, tạo điều kiện cho Mateo Silvetti rảnh chân sút một chạm vào góc xa gỡ hòa 1-1.

Messi (trái) chia vui với Berterame trong trận Inter Miami hòa New York Red Bulls ở vòng 7 MLS tối 11/4. Ảnh: AP

Đội chủ sân NU tiếp tục thắng thế sau giờ nghỉ, với nguồn cảm hứng Messi. Phút 49, tiền đạo thủ quân đối mặt ở cự ly gần sau khi lừa bóng qua hậu vệ New York, nhưng cú sút bằng chân trái đi chệch cột gang tấc. Phút 55, trong khi Messi đột phá trung lộ, một cầu thủ đội khách vung chân khiến bóng đổi hướng, vô tình kiến tạo cho German Berterame sút nối nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, Inter Miami không đủ chắc chắn để bảo vệ ba điểm. Trước sức ép của các cầu thủ New York, hàng thủ chủ nhà liên tục mắc sai lầm và để lộ nhiều không gian. Phút 78, Julian Hall một lần nữa đi bóng thoải mái trong vòng cấm, rồi căng ngang cho Adri Mehmeti đệm bóng gỡ hòa 2-2.

Inter Miami phải chấp nhận trận hòa thứ tư trong 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó, họ hòa Nashville 0-0 và 1-1 ở vòng 1/8 CONCACAF Champions Cup, Charlotte 0-0 và Austin 2-2 ở MLS.

Với 11 điểm, Inter Miami hiện xếp thứ tư bảng miền Đông và thứ 11 bảng chung hai miền. Messi mới ghi 5 bàn và chưa có đường kiến tạo nào. Mùa trước, tiền đạo 38 tuổi không chỉ giúp Inter Miami vô địch, mà còn lên ngôi Vua phá lưới với 29 bàn và Vua kiến tạo với 19 đường chuyền dọn cỗ.

Thanh Quý