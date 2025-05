Maroon 5 tung MV kết hợp Lisa

Ban nhạc Maroon 5 ra mắt MV "Priceless" có sự tham gia của Lisa (Blackpink), đánh dấu lần đầu hợp tác nghệ sĩ Kpop.

Priceless ra mắt vào ngày 2/5, là ca khúc mở đường cho sự trở lại của Maroon 5 kể từ album thứ bảy Jordi (2021). Theo Billboard, MV được quay bằng phim 35 mm do đạo diễn Aerin Moreno thực hiện, lấy cảm hứng từ bộ phim Mr. & Mrs. Smith (2005). Thủ lĩnh của nhóm - Adam Levine, 46 tuổi - và Lisa, 28 tuổi, đóng chính, có nhiều phân cảnh thể hiện tình cảm xen lẫn đấu võ.

MV "Priceless" của Maroon 5 và Lisa MV "Priceless". Lisa xuất hiện từ giây thứ 19. Video: YouTube/ Maroon 5

Trang tin nhận xét phần guitar trong bài gợi nhớ phong cách âm nhạc của nhóm hồi đầu thập niên 2000, còn Lisa thể hiện tự tin khi rap. Trong thông báo phát hành, Adam Levine cho biết bài hát lấy tiếng guitar làm nhạc nền - điều Maroon 5 không làm từ lâu. "Tôi nghĩ đây là bản nhạc thuần khiết nhất của chúng tôi. Thật vui khi Lisa có thể góp giọng", ca sĩ nói thêm.

Đoạn mở đầu là tiếng đàn do Adam Levince thể hiện, thu âm bằng chức năng tin nhắn thoại trên điện thoại Iphone. Giọng ca chính kể lại: "Khi ghi âm, tôi đã xúc động đôi chút vì cảm thấy như được tái kết nối khởi nguồn của ban nhạc. Nhiều fan nói 'muốn nghe lại âm nhạc của nhóm thời điểm ấy'. Hơn 20 năm trôi qua, tôi nghĩ đã đến lúc mang chúng trở lại".

Lisa tạo dáng bên Adam Levine trong bộ ảnh quảng bá ca khúc mới. Ảnh: Instagram/ Maroon 5

Hiện MV đạt hơn 1,4 triệu lượt xem trên YouTube, hàng chục nghìn bình luận. Trích đoạn của MV thu hút khoảng 10 triệu lượt views trên Instagram. Phần đông khán giả nói ấn tượng với khả năng diễn xuất của Lisa, hy vọng được xem cô đóng phim hành động. Nhiều người khen cả hai hòa hợp, nhận xét ca khúc mang âm hưởng mùa hè. Priceless thuộc album mới nhất của nhóm. Ban nhạc chưa công bố tên và ngày phát hành đĩa nhạc, chỉ khẳng định ra mắt trong năm nay.

Maroon 5 là nhóm nhạc pop rock nổi tiếng của Mỹ, hiện có sáu thành viên. Kể từ khi ra mắt năm 2002, nhóm đã thu được nhiều thành công về mặt thương mại, tạo ra hàng loạt bản hit như Animals, This Love, Payphone, Move Like Jagger. Nhóm cũng từng thắng ba giải Grammy trong số 10 lần được đề cử, bao gồm Nghệ sĩ mới xuất sắc. Tháng 1/2020, tạp chí Billboard xếp Maroon 5 đứng ở vị trí chín trong danh sách Nghệ sĩ xuất sắc thập niên 2010. Trưởng nhóm Adam Levine còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên của chương trình The Voice Mỹ.

'Sugar' - Maroon 5 MV "Sugar" (2015) là một trong những bản hit của nhóm, đến nay có hơn 4 tỷ lượt xem. Video: YouTube/ Maroon 5

Lisa sinh năm 1997 ở Thái Lan, từng hoạt động chủ yếu tại Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Tài khoản Instagram của cô có hơn 105 triệu người theo dõi. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. TC Candler bình chọn cô là Sao nữ đẹp nhất hành tinh 2021.

Từ khi rời YG, Lisa chuyển hướng phát triển sang thị trường Mỹ, châu Âu. Ngoài Maroon 5, cô hợp tác nhiều nghệ sĩ quốc tế như Doja Cat, RAYE, Rosalía, Tyla, Megan Thee Stallion trong các đĩa đơn. Cô trình diễn ở các sự kiện lớn như lễ trao giải lớn như VMAs 2024, Oscar 2025, show thời trang Victoria's Secret năm ngoái. Tháng 4, cô gây chú ý với những màn biểu diễn sôi động tại lễ hội âm nhạc lớn nhất Bắc Mỹ - Coachella.

Ngoài ca hát, Lisa lấn sân đóng phim, giữ vai phụ trong White Lotus 3. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của cô nhận chú ý. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault, một trong 10 người giàu nhất thế giới.

Phương Thảo (theo Billboard)