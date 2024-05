Lisa ngầm xác nhận hẹn hò con trai người giàu nhất thế giới

Ca sĩ Thái Lisa lần đầu đăng ảnh check in địa điểm nơi cô được trông thấy ăn tối, dạo chơi cùng Frédéric Arnaul - con trai người giàu nhất thế giới.

Hôm 1/5, bức ảnh người đẹp 27 tuổi và Frédéric Arnaul trong nhà hàng ở Paris, Pháp gây chú ý mạng xã hội. Người chụp ảnh cho biết cả hai hẹn hò riêng. Cùng ngày, Lisa cũng đăng trên Instagram hình cô đến nhà hàng này và để dấu check in địa điểm.

Hàng nghìn người cho rằng ca sĩ ngầm xác nhận quan hệ tình cảm với Frédéric Arnaul, khi tự tiết lộ ảnh ở Musée Rodin. Các fan viết: "Chuyện tình của họ là thật", "Ban đầu tôi nghĩ chỉ là tin đồn, nhưng bây giờ cô ấy đã đăng ảnh ở nơi được trông thấy xuất hiện cùng Frédéric Arnaul, chúc mừng Lisa".

Fan trông thấy Lisa - Frédéric Arnaul đi ăn (trái) và hình ca sĩ đăng trên trang cá nhân. Ảnh: Red Book

Trên trang cá nhân, người đẹp cũng tiết lộ loạt ảnh đi chơi gần đây, trong đó có các bức cô ở Musée Rodin (Paris) - bảo tàng nghệ thuật trưng bày các tác phẩm của danh họa Auguste Rodin.

Hôm 28/4, một fan tiết lộ trên mạng xã hội cô trông thấy Lisa và Frédéric Arnault sánh đôi ở đây. Khán giả này cũng đăng một số hình chụp ca sĩ và doanh nhân.

Lisa đăng hình đến Musée Rodin. Ảnh: Instagram/Lisa

Chủ đề "Lisa và Frédéric Arnaul hẹn hò" gây xôn xao làng giải trí một năm qua. Hai người từng nhiều lần được trông thấy đi cạnh nhau tại Pháp, Nhật Bản, Mỹ. Năm ngoái, công ty quản lý của Lisa chỉ cho biết "không thể xác nhận" mối quan hệ.

Cuối tháng 4, fan bắt gặp Lisa và Frédéric Arnaul ở Musée Rodin. Ảnh: Xiao Hongshu

Frédéric Arnault 29 tuổi, là con của Bernard Arnault và người vợ thứ hai - nghệ sĩ piano Hélène Mercier, vợ chồng có ba con trai. Bernard Arnault thành lập đế chế LVMH, hiện sở hữu 75 thương hiệu, như Dom Perignon, Fendi, Louis Vuitton, Tiffany & Co, Celine... Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Bernard Arnault và gia tộc của ông giàu nhất thế giới, với khối tài sản 209 tỷ USD.

Frédéric Arnaul và Lisa. Ảnh: Koreaboo

Hiện, Frédéric Arnault làm CEO của hãng đồng hồ xa xỉ Tag Heuer. Theo SCMP, anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học ứng dụng, nói các ngôn ngữ Anh, Pháp, Italy và Đức. Doanh nhân còn có sở trường chơi piano.

Frédéric Arnault chơi piano Frédéric Arnault chơi bản nhạc của Chopin. Video: Pianoscope Beauvais

Lisa quảng cáo cho một số thương hiệu thuộc đế chế LVMH. Cô 27 tuổi, là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết được nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Năm nay, ngoài tiếp tục ca hát, người đẹp lấn sân mảng phim, đóng The White Lotus cùng Parker Posey, Natasha Rothwell và Jason Isaacs.

Lisa mua biệt thự ở Mỹ Biệt thự của Lisa ở Mỹ. Video: Youtube/House of Rolison

Lisa sở hữu các bất động sản đắt đỏ. Hồi tháng 3, cô mua biệt thự gần 4 triệu USD tại Beverly Hills, California. Khu đất khoảng 5.000 mét vuông, xung quanh là núi đồi. Người đẹp được cho mua nhà ở Mỹ để phục vụ công việc. Hôm 11/4, người đẹp công bố ký hợp đồng với RCA Records, hãng thu âm nổi tiếng của Mỹ. Cô có kế hoạch phát hành album trong năm nay.

Như Anh