Margot Robbie đóng phim cùng Christian Bale

Minh tinh Margot Robbie cùng tài tử Christian Bale sẽ góp mặt trong dự án mới do David O. Russell đạo diễn.

Ngày 10/10, nguồn tin của Hollywood Reporter cho biết nữ diễn viên Harley Quinn và tài tử Batman nhận lời tham gia phim mới do David O. Russell đạo diễn và viết kịch bản. John David Washington (nam chính Tenet) và Michael B. Jordan cũng góp mặt trong dự án.

Margot Robbie cùng Christian Bale và đạo diễn David O. Russell (từ trái qua). Ảnh: Shutterstock.

Dự án là lần đầu tiên Robbie và Bale cùng đóng chung. Minh tinh người Australia vừa có một năm thành công với loạt bom tấn như Bombshell, Harley Quinn: Birds of Prey, Once Upon a Time In Hollywood. Hồi đầu năm, Bale nhận một đề cử Quả Cầu Vàng cho vai chính trong Ford v Ferrari.

Phim, hiện chưa tiết lộ tên, được sản xuất bởi New Regency, công ty đứng sau thành công của loạt bom tấn gần đây như Bohemian Rhapsody, Little Women, The Revenant hay Birdman. Tác phẩm dự kiến bấm mày vào tháng 1/2021 tại Los Angeles.

Tác phẩm đánh dấu lần David O. Russell trở lại đạo diễn kể từ Joy (2015), có Jennifer Lawrence đóng chính. Đạo diễn 62 tuổi nổi tiếng với các phim căng thẳng, pha lẫn tính bi và hài như American Hustle, Silver Linings Playbook...

Trailer Birds of Prey Margot Robbie trong "Harley Quinn: Birds of Prey". Video: Warner Bros.

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)