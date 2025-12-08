Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank khép lại mùa giải đông VĐV nhất

Sự kiện thu hút hơn 23.000 VĐV từ 81 quốc gia tham gia, tăng hơn 30% so với năm ngoái, trở thành mùa giải có quy mô lớn nhất kể từ khi tổ chức.

Lễ bế mạc diễn ra sáng 7/12, có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP HCM, Sở Du lịch, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh TP HCM cùng đại diện các sở, ngành, đối tác và vận động viên. Ban tổ chức cho biết, bên cạnh dấu ấn về quy mô VĐV, giải còn để lại ấn tượng bởi màn tranh tài giữa các vận động viên Việt Nam cùng nhiều gương mặt quốc tế.

Ở cự ly marathon, Phạm Thị Hồng Lệ về nhất nội dung nữ với thời gian 2 tiếng 48 phút 10 giây. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các chân chạy đến từ Ethiopia, gồm: Mohamed Yenework Husen, Birehan Marta Tinsae và Zega Mestu Sirabzu. Doãn Oanh xếp vị trí thứ 5.

Sau chiến thắng khó nhằn trước các đối thủ nước ngoài, Phạm Thị Hồng Lệ chia sẻ chức vô địch là lời khẳng định cho tinh thần bền bỉ của người Việt. "Tôi tự hào khi được thi đấu, tranh tài với đông đảo VĐV quốc tế ngay tại Việt Nam. Tôi tin sự kiện tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ vận động viên trẻ, giúp thể thao Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, bền vững và đầy khát vọng", Lệ cho biết.

Hồng Lệ (top 1) lên bục nhận thưởng tại lễ trao giải. Ảnh: Techcombank

Với nội dung nam 42,195 km, bốn vị trí dẫn đầu đều thuộc các vận động viên đến từ Ethiopia gồm: Ayalew Seleshi Simaneh vô địch với thời gian 2 tiếng 23 phút 13 giây, sau màn bứt phá ở nửa cuối. Xếp sau là Wondale Melsew Baye và Kebede Leta Girma với thành tích lần lượt 2 tiếng 23 phút 25 giây và 2 tiếng 23 phút 34 giây. Top 4 thuộc về Damte Wendwesen Tilahun, còn vị trí thứ 5 của Kogei Hosea (Kenya)

Ở bán marathon nam, cuộc đua gay gắt không kém. Kết quả cuối chỉ được quyết định ngay tại vạch đích. Dương Minh Hùng về trước Phạm Ngọc Phan chưa tới một giây.

Ngoài ra, giải chạy ghi nhận số lượng lớn VĐV trẻ tham gia cự ly 5km, 10km. Số lượng nhóm và câu lạc bộ đăng ký theo đội hình tăng, tạo bầu không khí hào hứng tại các điểm xuất phát và trên đường chạy.

Hàng nghìn VĐV bước vào vạch xuất phát. Ảnh: Techcombank

Dọc tuyến đường, nhiều khu vực có khán giả đứng cổ vũ, góp phần tăng không khí thi đấu. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải cho 108 cá nhân, câu lạc bộ và doanh nghiệp ở các hạng mục chung cuộc và nhóm tuổi.

Đại diện ban chỉ đạo, ông Phạm Huy Bình - Giám đốc sở Du lịch TP HCM, cho biết sự kiện góp phần thúc đẩy du lịch thể thao và nâng trải nghiệm cho du khách. "Với quy mô và sức lan tỏa ngày càng lớn, giải đang trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố", ông Bình đánh giá.

Qua 8 mùa đồng hành với sự kiện, bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc khối Tiếp thị Techcombank cho rằng phong trào chạy bộ Việt Nam đang phát triển mạnh đã tạo nền tảng cho việc mở rộng quy mô và nâng chuẩn giải đấu.

"Thông qua sự kiện, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần 'Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội', chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc. Tinh thần ấy hưởng ứng mục tiêu nâng cao tỷ lệ vận động thể chất của người dân thêm 10% tới năm 2030, theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị", bà Tú chia sẻ.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc sở Du lịch TP HCM phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Techcombank

Giải Marathon Quốc tế TP HCM Techcombank mùa thứ 8 do UBND TP HCM chỉ đạo, Sunrise Events Vietnam phối hợp tổ chức cùng các sở, ngành và đơn vị đồng hành.

Lan Anh