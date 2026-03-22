Mane bị đòi lại danh hiệu cá nhân ở giải vô địch châu Phi

SenegalTiền đạo người Senegal Sadio Mane có thể phải trả lại danh hiệu Cầu thủ hay nhất tại giải vô địch châu Phi 2026.

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đã yêu cầu Mane trả lại danh hiệu Cầu thủ hay nhất tại giải vô địch châu Phi 2026 - AFCON. Sau đó, họ có thể trao cho Brahim Diaz. Mane được cho là đã từ chối. Anh lập luận rằng danh hiệu này, cũng như chiếc Cup dành cho nhà vô địch châu Phi, đang được cất giữ tại một căn cứ quân sự ở Senegal.

Sadio Mane (giữa) giành giải Cầu thủ hay nhất giải vô địch châu Phi 2026, trong khi Brahim Diaz (trái) nhận giải Vua phá lưới và Bono nhận giải Thủ môn hay nhất. Ảnh: EFE

Yêu cầu Mane trả lại danh hiệu là động thái bất thường thứ hai của CAF trong vòng vài ngày. Trước đó, cơ quan này đã tước chức vô địch của Senegal để trao cho á quân Morocco.

Giải vô địch châu Phi diễn ra từ ngày 21/12/2025 đến 18/1/2026 tại Morocco. Vào phút bù giờ thứ năm trong trận chung kết, trọng tài từ chối công nhận bàn sau khi Senegal đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Lý do được đưa ra là Abdoulaye Seck phạm lỗi với Achraf Hakimi.

Ba phút sau đó, sau pha va chạm giữa El Hadji Malick Diouf và Brahim Diaz trong vòng cấm Senegal, trọng tài cho Morocco hưởng phạt đền. Các thành viên Senegal đồng loạt bỏ vào phòng thay đồ để phản đối, khiến trận đấu bị dừng 14 phút. Sau khi Ban tổ chức thuyết phục đội khách trở lại, Brahim Diaz sút hỏng phạt đền. Đầu hiệp phụ thứ nhất, Pape Gueye ghi bàn giúp Senegal thắng 1-0.

Sau trận chung kết, Mane nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải, còn Brahim Diaz lên ngôi Vua phá lưới với năm bàn.

Morocco sau đó khiếu nại về diễn biến trận chung kết. Ngày 17/3, Ủy ban giải quyết tranh chấp của CAF phán quyết rằng hành động bỏ vào phòng thay đồ để phản đối phạt đền của Senegal tương đương bỏ cuộc, nên xử thua 0-3. Senegal không chấp nhận phán quyết. Liên đoàn bóng đá nước này đưa chiếc Cup tới một doanh trại quân đội để cất giữ, đồng thời kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao ở Thụy Sĩ.

Thanh Quý (theo MD)