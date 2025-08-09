Man Utd mua Sesko thế nào giữa lúc thắt chặt chi tiêu?

AnhDù sa thải hàng loạt nhân viên và cắt giảm nhiều chi phí hoạt động, Man Utd vẫn có thể tuyển mộ tiền đạo Benjamin Sesko với tổng phí 99 triệu USD nhờ các giải pháp hiệu quả.

Thời gian qua, những thông tin xoay quanh tình hình tài chính của Man Utd chủ yếu mang màu u ám: từ việc sa thải nhân viên hàng loạt đến việc cắt bỏ các bữa ăn trưa miễn phí cho nhân viên.

Trong 3 năm tài chính gần nhất, Man Utd lỗ tổng cộng hơn 300 triệu bảng (hơn 400 triệu USD), và có nguy cơ vi phạm Quy tắc bền vững và lợi nhuận của Ngoại hạng Anh (PSR). PSR chỉ cho phép một đội lỗ tối đa 105 triệu bảng (140 triệu USD) trong ba năm liên tiếp, nếu không có hành động nào được thực hiện.

Benjamin Sesko và người đại diện Elvis Basanovic trên đường sang Manchester để kiểm tra y tế ngày 7/8. Ảnh: Fabrizio Romano

Trong bối cảnh đó, việc đội chủ sân Old Trafford tuyển mộ Sesko từ RB Leipzig khiến không ít người bất ngờ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính và nguồn tin từ chính Man Utd, thương vụ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nhờ những thỏa thuận thanh toán linh hoạt và chiến lược cắt giảm chi tiêu hiệu quả.

Các khoản thanh toán cho hai bản hợp đồng trước đó là Matheus Cunha (từ Wolves) và Bryan Mbeumo (từ Brentford) - với tổng trị giá khoảng 175 triệu USD - đã được sắp xếp theo cách "có lợi" cho Man Utd, tức là chia nhỏ khoản tiền theo từng năm, trong suốt thời hạn hợp đồng của cầu thủ. Nhiều khả năng, thương vụ Benjamin Sesko cũng được cấu trúc theo hướng tương tự, giúp giảm áp lực tài chính tức thời và đảm bảo tuân thủ PSR.

Một yếu tố quan trọng khác giúp Man Utd "rảnh tay" hơn trong chi tiêu hè này là đẩy Marcus Rashford sang Barca theo dạng cho mượn. "Quỷ Đỏ" không nhận khoản phí nào, nhưng được Barca trả toàn bộ lương tuần 410.000 USD cho tiền đạo người Anh.

Marcus Rashford ra mắt Barca ngày 23/7. Ảnh: FC Barcelona

Ngoài ra, Man Utd nhận được 7 triệu USD từ Chelsea sau khi đội bóng London rút khỏi thương vụ mua đứt Jadon Sancho. Chủ sân Old Trafford còn thu về hơn 20 triệu USD từ các điều khoản bán lại liên quan đến những cầu thủ trưởng thành từ học viện như Anthony Elanga, Alvaro Carreras và Maxi Oyedele.

Hè 2024, Man Utd bán các cầu thủ trưởng thành từ học viện là Mason Greenwood và Scott McTominay. Trong kỳ chuyển nhượng hiện tại, họ cũng lên kế hoạch chia tay một số cái tên không còn nằm trong kế hoạch, trong đó có Alejandro Garnacho. Việc bán những cầu thủ đi lên từ đội trẻ có thể đem lại 100% lợi nhuận theo quy định PSR.

Chuyên gia tài chính Kieran Maguire cho rằng ngay cả khi tổng chi tiêu lên tới 270 triệu USD, thực chất Man Utd chỉ phải chi khoảng 53 triệu USD mỗi năm - con số có thể được cân đối bằng cách bán những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội.

Dù vừa cán đích thấp nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và không giành được suất dự Champions League, Man Utd vẫn là "cỗ máy thương mại" mạnh mẽ. Việc lọt vào chung kết Europa League mùa trước giúp tăng doanh thu, và CLB cũng công bố mức lợi nhuận cốt lõi ước tính từ 242 đến 255 triệu USD - cao hơn dự đoán ban đầu (195 - 215 triệu USD).

Theo Maguire, một số thông tin liên quan đến tình hình tài chính Man Utd trước đó có vẻ bị phóng đại. Dù không đạt được mức tăng trưởng như mong đợi, "Quỷ Đỏ" vẫn duy trì mức chi phí lương chỉ bằng một nửa doanh thu - tỷ lệ tốt so với mặt bằng Ngoại hạng Anh.

Man Utd đang tìm đầu ra cho Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho (từ trái sang).

Đồng sở hữu Jim Ratcliffe từng cảnh báo Man Utd có thể "phá sản trước Giáng sinh" nếu không có biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ. Tỷ phú người Anh cũng khẳng định sẵn sàng đầu tư vào cầu thủ thay vì duy trì những chi phí không cần thiết như các dịch vụ nội bộ. "Bạn muốn tiêu tiền vào đâu? Vận hành bộ máy hay đầu tư vào đội hình?", ông bày tỏ. "Chúng tôi muốn chi tiền cho những cầu thủ tốt nhất thế giới nếu có thể, thay vì tiêu vào các bữa trưa miễn phí".

Dù chiêu mộ Sesko, HLV Ruben Amorim sẽ phải thanh lý cầu thủ trước khi có thể tiếp tục bổ sung lực lượng với mục tiêu là tiền vệ của Brighton, Carlos Baleba. Mùa giải 2023-2024, Man Utd lỗ 176 triệu USD - phần lớn do chi phí lãi vay và quá trình tiếp quản của Ineos (không tính vào PSR), nhưng vẫn là con số đáng chú ý với một CLB lớn.

Maguire kết luận: "Man Utd không thể chi tiêu mạnh như Chelsea hay Liverpool. Trong nhóm 'Big Six', họ không ở vị trí tài chính tốt nhất. Nhưng họ vẫn có sân vận động lớn nhất, doanh thu ngày thi đấu cao nhất và thương hiệu hấp dẫn hàng đầu".

Hồng Duy (theo BBC)