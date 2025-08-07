Man Utd đạt thỏa thuận mua Sesko

Man Utd chiêu mộ Benjamin Sesko với giá 89 triệu USD, sau khi đạt thỏa thuận với tiền đạo 22 tuổi và CLB Leipzig.

Theo Athletic, Man Utd phải trả Leipzig 89 triệu USD, thêm 10 triệu USD tùy vào thành tích của tiền đạo Slovenia ở đội bóng mới. Điều đó có nghĩa "Quỷ Đỏ" có thể tốn tối đa 99 triệu USD cho cầu thủ cao 1,95 m. Anh sẽ tới Manchester kiểm tra y tế hôm nay, để hoàn tất thủ tục ký hợp đồng mới.

Sesko sẽ ký hợp đồng 5 năm với Man Utd, kéo dài tới hè 2030.

Sesko mừng bàn thắng vào lưới Bắc Ireland trên sân Windsor, thành phố Belfast, Vương quốc Anh, ở vòng loại Euro 2024 ngày 17/10/2023. Ảnh: Reuters

Sesko sinh ngày 31/5/2003, từ lâu đã là mục tiêu của Man Utd, khi giám đốc tuyển dụng của họ, ông Christopher Vivell đã phát hiện ra tài năng của tiền đạo cao 1,95 m từ khi anh còn khoác áo Salzburg.

Theo Athletic, Sesko đang là "viên kim cương to lớn, thô ráp và sáng chói nhất" tại các giải hàng đầu châu Âu. "Năm qua, anh đã trở thành một tiền đạo mạnh mẽ, giàu tốc độ, với tinh thần thép và những cú sút búa bổ", báo viết thêm. "Sesko là mẫu tiền đạo khiến mọi hậu vệ phải sợ hãi. Anh có thể vươn tới đẳng cấp của Erling Haaland".

Sesko dự kiến là tân binh thứ tư của Man Utd hè 2025, sau hậu vệ 18 tuổi Diego Leon, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Với trung phong Slovenia, Man Utd sẽ sở hữu "tam tấu" mới trên hàng công, thay vì Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund và Marcus Rashford như mùa trước.

Hojlund sẽ khó còn giữ được vị trí chính thức, vì thế anh có thể phải ra đi. Man Utd cần bán anh với giá 51 triệu USD, để tránh chịu lỗ theo giá trị sổ sách của tiền đạo Đan Mạch. Tuy nhiên, khó có đội nào sẵn sàng trả "Quỷ Đỏ" mức giá tương tự.

Newcastle đã bị các đội khác tranh một loạt cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng hè này. Họ lại tiếp tục bị Man Utd qua mặt vụ Sesko. Đội bóng của giới chủ Arab Saudi đã chuyển hướng sang tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea. Tuy nhiên, họ dự kiến cũng phải trả mức giá trên 80 triệu USD, dù tiền đạo Senegal chỉ còn là lựa chọn thứ ba trên hàng công Chelsea.

Hoàng An (theo Athletic, Telegraph)