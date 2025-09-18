Man Utd lập kỷ lục doanh thu

AnhMan Utd công bố doanh thu kỷ lục 833 triệu USD trong năm tài chính 2024-2025, dù vừa trải qua mùa giải tệ nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh và không dự các cúp châu Âu.

Báo cáo tài chính ngày 17/9 cho thấy doanh thu của Man Utd tăng 0,7% so với cùng kỳ, bất chấp đội bóng chỉ đứng thứ 15 Ngoại hạng Anh - vị trí thấp nhất trong 51 năm ở giải VĐQG. Khoản lỗ hoạt động cũng giảm từ 87 triệu USD xuống còn 23 triệu USD.

Đồng sở hữu Jim Ratcliffe đứng trước cựu HLV Alex Ferguson, khi theo dõi trận Man Utd thua Man City 0-3 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 14/9/2025. Ảnh: AP

Yếu tố lớn giúp CLB tăng trưởng là bản hợp đồng tài trợ áo đấu 5 năm với Snapdragon, được đánh giá là giá trị nhất thế giới thể thao. Từ đó, Man Utd ghi nhận doanh thu thương mại kỷ lục 416 triệu USD và doanh thu ngày thi đấu 200 triệu USD.

Tuy nhiên, thu nhập từ bản quyền truyền hình giảm 61 triệu USD, xuống còn 216 triệu USD do đội bóng chỉ góp mặt tại Europa League thay vì Champions League.

Dưới sự điều hành của đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe, Man Utd đã tiến hành nhiều biện pháp cắt giảm chi phí. Tổng chi phí hoạt động giảm 4,5%, còn chi phí nhân sự giảm 14,1% - tương đương 64 triệu USD, xuống còn 391 triệu USD.

Hơn 250 nhân viên tại Old Trafford đã mất việc trong đợt cắt giảm nhân sự vào năm ngoái. CLB cũng chi 46 triệu USD cho các khoản đền bù, gồm việc sa thải HLV Erik ten Hag và các cộng sự.

Năm ngoái, Ratcliffe từng cảnh báo Man Utd có thể phá sản vào Giáng sinh nếu không đưa ra những quyết định mạnh tay. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Omar Berrada cho rằng đây là bước cần thiết để giúp đội bóng ổn định và phát triển bền vững.

"Chúng tôi đang làm việc để cải thiện CLB trên mọi phương diện", Berrada nói. "Doanh thu kỷ lục trong một năm khó khăn cho thấy sự kiên cường của Man Utd. Với chương trình cắt giảm chi phí, chúng tôi kỳ vọng hiệu quả tài chính sẽ cải thiện rõ rệt, qua đó hỗ trợ mục tiêu quan trọng nhất: thành công trên sân cỏ".

Dự báo, trong năm tài chính 2025-2026, Man Utd sẽ đạt doanh thu từ 800 đến 825 triệu USD, dù lần đầu tiên CLB không được dự Cup châu Âu kể từ mùa 2014-2015.

Ruben Amorim ngồi xổm thất vọng trong trận Man Utd thua Man City ngày 14/9. Ảnh: Shutterstock

Man Utd khởi đầu mùa giải tệ hại, khi chỉ thắng một qua bốn vòng mở màn và đang đứng thứ 14 Ngoại hạng Anh. Họ còn thua sốc CLB hạng Tư Grimsby Town ở vòng hai Cup Liên đoàn.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd giữ quan điểm không đưa ra những quyết định nóng vội và vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ruben Amorim. Họ tin rằng dự án của Amorim là dài hạn và không muốn lặp lại vòng xoáy thay HLV liên tục suốt 12 năm qua, kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu.

Hồng Duy (theo Sky Sports)