Báo Anh: Man Utd còn rơi xuống mức nào sau cú sốc Grimsby?

AnhKý giả Chris Wheeler của tờ Daily Mail xem trận thua đội hạng Tư Grimsby Town ở Cup Liên đoàn là một trong những vết nhơ của Man Utd.

"Trên khán đài, CĐV Grimsby chế nhạo đối thủ bằng những chú cá trích bơm hơi, tận hưởng khoảnh khắc lịch sử", Wheeler viết ngày 27/8. "Trận đấu này sẽ đi vào giai thoại ở Cleethorpes, như minh chứng cho niềm tin và sự quả cảm của thầy trò David Artell. Nhưng với Man Utd, đây là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho Ruben Amorim".

Tyrell Warren mừng bàn trong trận Grimsby Town thắng Man Utd ở vòng hai Cup Liên đoàn trên sân Blundell Park, thị trấn Cleethorpes, hạt Lincolnshire, Vương quốc Anh tối 27/8/2025. Ảnh: AP

Sau khi Man Utd trải qua mùa giải tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, Amorim mạnh tay cải tổ đội hình. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha cách ly Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia khỏi đội một, và chi hơn 250 triệu USD để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Nhưng "Quỷ đỏ" chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện. Họ lần lượt thua Arsenal 0-1 và hòa Fulham 1-1 ở hai vòng đầu Ngoại hạng Anh, rồi thua sốc Grimsby Town ngay vòng hai Cup Liên đoàn. Lần gần nhất Man Utd rời giải ngay vòng hai là 11 năm trước, với thảm bại 0-4 trước CLB hạng dưới MK Dons.

Wheeler xem việc Amorim trốn trong khu kỹ thuật, không dám nhìn các học trò sút luân lưu là hình ảnh biểu tượng, cho thấy sự bất lực của HLV Bồ Đào Nha. Ông nhấn mạnh Man Utd vẫn ngập chìm trong hỗn loạn, thất vọng, mất phương hướng và chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu thoát khỏi khủng hoảng.

"Các tân binh gây thất vọng, Onana mắc sai lầm trong cả hai bàn thua hiệp một, còn Sesko thì mờ nhạt rồi chọn sút cuối cùng như thể tránh né trách nhiệm", Wheeler viết tiếp. "CĐV Man Utd giờ chỉ còn biết thở dài. Những cầu thủ như Garnacho, Antony, Sancho hay Hojlund có lẽ cũng mong nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng. Kobbie Mainoo - tưởng như có cơ hội chứng minh - lại rơi vào cảnh ngộ bi đát, khi lần ra sân này có thể là dấu mốc buồn trong sự nghiệp ở Old Trafford".

Andre Onana (áo vàng) mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Man Utd. Ảnh: Reuters

Andre Onana là cầu thủ Man Utd thi đấu tệ bậc nhất. Trong lần đầu bắt chính mùa này, thủ môn người Cameroon mắc sai lầm khiến Man Utd liên tiếp thủng lưới trong hiệp một. Anh đổ người chậm trong bàn mở tỷ số của Charles Vernam, rồi đấm bóng hụt, tạo điều kiện cho Tyrell Warren sút vào gôn trống, nâng tỷ số lên 2-0.

"Đó là màn trình diễn thảm họa", cựu tiền đạo Louis Saha không kìm được sự tức giận trên sóng ITV. "Những sai lầm của Onana là không thể tha thứ. Pha ra vào chẳng rõ ràng, mắt không nhìn bóng, liên tiếp mắc lỗi cơ bản. Đó không phải là Man Utd, và bản thân cậu ấy cũng biết điều đó".

Saha cũng chỉ trích Man Utd mất hết nhịp điệu, thi đấu với những pha tạt bóng hời hợt cùng những tình huống pressing nửa vời. "Đó không phải là DNA của Man Utd. Chơi như vậy thì bất kỳ đội nào, ở bất kỳ giải nào cũng có thể trừng phạt họ", cựu cầu thủ 37 tuổi nói thêm.

Ngày 30/7, Man Utd trở về sân nhà Old Trafford gặp tân binh Burnley ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (Theo Daily Mail)