Không gian làm việc của ban huấn luyện cũng thay đổi: thay vì tách biệt như thời Sir Alex Ferguson, phòng HLV Ruben Amorim, các trợ lý và giám đốc bóng đá làm việc trong không gian mở, tạo môi trường hợp tác và tương tác thường xuyên.
Đồng sở hữu Ratcliffe xem dự án này là bước đầu trong kế hoạch đưa Man Utd trở lại đỉnh cao. "Man Utd là một trong những thương hiệu thể thao nổi tiếng nhất thế giới, ngang hàng Coca-Cola và Apple. Chúng tôi phải có cơ sở vật chất tốt nhất", ông nói.
CLB tham khảo nhiều mô hình hàng đầu như sân tập của Los Angeles Rams (NFL), Leicester City hay trung tâm St George’s Park của Liên đoàn Bóng đá Anh.
Dự án hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách, điều lãnh đạo CLB kỳ vọng sẽ lặp lại khi xây sân Old Trafford mới. Ratcliffe nhấn mạnh: "Đây là chuẩn mực mà chúng tôi phải duy trì, bất kể đội bóng đang ở vị trí nào trên bảng xếp hạng".
Huyền thoại Ferguson cũng dự lễ khánh thành Carrington mới. Cựu HLV 83 tuổi cắt băng công bố tấm bảng tưởng niệm Kath Phipps - nữ lễ tân gắn bó 56 năm với CLB, được ông gọi là "trái tim chào đón" của Man Utd.
Ferguson, người dẫn dắt đội khi Carrington ra mắt năm 2000, nói cơ sở này nay được trang bị công nghệ, thiết kế và tiêu chuẩn tốt nhất, tiên tiến nhất hiện có sau nhiều năm bị chê lỗi thời.
Man Utd khánh thành Carrington mới trị giá gần 70 triệu USD.
