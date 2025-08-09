Man Utd khánh thành Carrington mới trị giá gần 70 triệu USD.

Đồng sở hữu Ratcliffe xem dự án này là bước đầu trong kế hoạch đưa Man Utd trở lại đỉnh cao. "Man Utd là một trong những thương hiệu thể thao nổi tiếng nhất thế giới, ngang hàng Coca-Cola và Apple. Chúng tôi phải có cơ sở vật chất tốt nhất", ông nói.

CLB tham khảo nhiều mô hình hàng đầu như sân tập của Los Angeles Rams (NFL), Leicester City hay trung tâm St George’s Park của Liên đoàn Bóng đá Anh.

Dự án hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách, điều lãnh đạo CLB kỳ vọng sẽ lặp lại khi xây sân Old Trafford mới. Ratcliffe nhấn mạnh: "Đây là chuẩn mực mà chúng tôi phải duy trì, bất kể đội bóng đang ở vị trí nào trên bảng xếp hạng".