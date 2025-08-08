Onana thuyết phục tiền vệ đồng hương gia nhập Man Utd

AnhThủ môn Andre Onana đang tích cực dùng ảnh hưởng cá nhân để thuyết phục tiền vệ đang khoác áo Brighton, Carlos Baleba đầu quân cho Man Utd.

Theo truyền thông Anh, Man Utd, thông qua trung gian, đã liên hệ với Brighton hỏi mua Baleba. Brighton cho biết sẵn sàng mở đàm phán, nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Andre Onana (phải) trò chuyện với Carlos Baleba trên tuyển Cameroon.

Onana có thể đóng vai trò quan trọng trong thương vụ. Thủ môn 29 tuổi đang tích cực sử dụng ảnh hưởng cá nhân và mối quan hệ đồng hương Cameroon để thuyết phục Baleba. Dù Man Utd không được dự Champions League mùa tới, Onana vẫn tin rằng đây là bến đỗ lý tưởng để tiền vệ đàn em phát triển sự nghiệp.

Ngoài Onana, Man Utd hiện có một cầu thủ Cameroon khác là Bryan Mbeumo - tiền đạo vừa được tuyển mộ từ Brentford với tổng phí 95 triệu USD. Ba cầu thủ này cùng nhau thi đấu nhiều trận quốc tế, mới nhất là trận Cameroon thắng Libya 3-1 ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng Ba, với Onana bắt chính, Baleba đá tiền vệ và Mbeumo đá cánh phải.

Man Utd cũng có thể tận dụng mối quan hệ của Leny Yoro - hậu vệ 19 tuổi từng là đồng đội của Baleba ở Lille. Cả hai cùng trưởng thành từ học viện CLB Pháp và là đôi bạn thân thiết ngoài sân cỏ.

Carlos Baleba và Leny Yoro (sau) khi còn cùng phụng sự Lille.

Tuy nhiên, để có thể chiêu mộ Baleba, Man Utd sẽ phải vượt qua nhiều rào cản. Brighton định giá tiền vệ người Cameroon ở mức 139,4 triệu USD. "Quỷ Đỏ" khó đáp ứng mức giá này, khi vừa tuyển mộ tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig với tổng phí 99 triệu USD.

Tương lai của Baleba còn phụ thuộc vào việc Man Utd có thể bán bớt những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, gồm Alejandro Garnacho, Antony và Jadon Sancho.

CLB cùng thành phố Man City cũng theo dõi sát sao Baleba. HLV Pep Guardiola được cho là đã ngưỡng mộ tài năng của tiền vệ người Cameroon từ lâu.

Baleba theo kèm Mohamed Salah trong trận Brighton hòa Liverpool 2-2 trên sân The Amex, Đông Sussex, Anh ngày 8/10/2023. Ảnh: Reuters

Baleba trưởng thành từ Lille rồi gia nhập Brighton với giá 35 triệu USD vào năm 2023. Theo ESPN, Lille sẽ nhận được 20% khoản chênh lệch nếu Brighton bán cầu thủ này với giá cao hơn.

Baleba nổi bật nhờ thể lực dồi dào, khả năng rê bóng lẫn chuyền bóng đa dạng. Anh là mẫu tiền vệ trung tâm hiện đại, có thể chơi tốt trong vai trò con thoi (box-to-box) hoặc lùi sâu làm máy quét ở tuyến giữa. Tổng cộng, Baleba có 4 bàn qua 77 trận cho Brighton hai mùa giải vừa qua.

Nếu Man Utd chấp nhận chi 139,4 triệu USD, Baleba sẽ nối tiếp chuỗi những ngôi sao rời Brighton với mức giá cao thời gian qua như Moises Caicedo, Marc Cucurella, Ben White hay Alexis Mac Allister.

Hồng Duy tổng hợp