Man Utd lên thứ ba Ngoại hạng Anh

AnhMan Utd thắng ngược đội khách Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh để chiếm vị trí thứ ba của Aston Villa.

Old Trafford chìm trong im lặng khi Crystal Palace tung đòn phủ đầu và vượt lên ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Brennan Johnson, trung vệ Maxence Lacroix thoát khỏi sự đeo bám của Leny Yoro rồi đánh đầu chéo góc đầy uy lực. Bóng găm thẳng về góc xa khung thành, khiến thủ môn Senne Lammens chỉ còn biết chôn chân nhìn lưới rung lên.

Maxence Lacroix đánh đầu mở tỷ số trong trận Crystal Palace thua Man Utd 1-2 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: PA

Bàn thua sớm như gáo nước lạnh dội xuống khán đài "Nhà hát của những giấc mơ". Trong khi đó, Crystal Palace càng chơi càng tự tin, pressing tầm cao nghẹt thở, khiến các cầu thủ áo đỏ mất bóng ở những khu vực nguy hiểm. Đội khách không chỉ bảo toàn lợi thế dẫn bàn mà còn gây khó khăn cho các hậu vệ Man Utd bằng các pha phản công nhanh.

Trong khi đó, Man Utd cầm bóng nhiều hơn nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo và gắn kết cần thiết. Những đường chuyền hỏng xuất hiện với tần suất dày đặc, các pha phối hợp rời rạc khiến nhịp tấn công liên tục bị bẻ gãy trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Crystal Palace.

Những cơ hội rõ rệt nhất của Man Utd chỉ đến vào cuối hiệp một, như những nỗ lực mang tính bột phát. Casemiro băng cắt đánh đầu sạt cột trong gang tấc, còn Bruno Fernandes vẽ nên cú đá phạt vượt hàng rào đầy kỹ thuật, nhưng bị thủ thành Dean Henderson bay người cản phá. Tiếng còi khép lại 45 phút đầu vang lên giữa bầu không khí nặng trĩu trên khán đài Old Trafford, trái ngược với sự thư thái của các cầu thủ Crystal Palace khi bước vào phòng thay đồ.

Tuy nhiên, thế trận thay đổi chóng mặt ở hiệp hai. Bước ngoặt đến ở phút 52, khi Maxence Lacroix - người hùng với bàn mở tỷ số - lại trở thành tội đồ khi kéo áo Matheus Cunha trong vòng cấm. Sau khi trực tiếp ra đường biên xem lại tình huống, trọng tài Chris Kavanagh rút thẻ đỏ với trung vệ Crystal Palace và cho Man Utd hưởng phạt đền. Kể từ mùa 2020-2021, chỉ Teji Savanier (8 thẻ đỏ) nhận nhiều thẻ đỏ hơn Lacroix (7) tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Trên chấm 11 mét, Fernandes không bỏ lỡ cơ hội với cú sút chìm về góc phải, ngược hướng phán đoán của Henderson, thắp lại bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài Old Trafford.

Chưa đầy 10 phút sau, tiền vệ Bồ Đào Nha tiếp tục ghi dấu ấn. Từ pha tạt bóng chuẩn xác bên cánh phải của Fernandes, Benjamin Sesko bật cao đánh đầu hiểm hóc, hoàn tất màn lội ngược dòng cho Man Utd. Fernandes đã có 18 trận vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, vượt thành tích của David Beckham (17) và chỉ còn kém Wayne Rooney (35) cùng Ryan Giggs (22).

Benjamin Sesko đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, Sesko ghi bàn thứ sáu trong tám trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Từ chỗ dự bị ở sáu trận đầu, tiền đạo người Slovenia được tân HLV Michael Carrick trao suất đá chính và đáp lại bằng phong độ bùng nổ, giữ trọn ba điểm ở lại Old Trafford.

Kết quả 2-1 giúp Man Utd nối dài chuỗi bất bại dưới thời Carrick lên 7 trận, gồm 6 chiến thắng và một trận hòa. Quan trọng hơn, chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà giúp "Quỷ đỏ" vươn lên thứ ba với 51 điểm, bằng Aston Villa nhưng hơn về hiệu số bàn thắng.

Ngày 4/3, thầy trò Carrick làm khách của Newcastle, rồi trở về sân nhà tiếp Aston Villa ngày 15/3.

Hồng Duy