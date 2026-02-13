Ancelotti dẫn dắt Brazil thêm bốn năm

Carlo Ancelotti chuẩn bị ký hợp đồng mới với Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) để tiếp tục làm HLV trưởng đội tuyển nước này đến năm 2030.

Quá trình đàm phán giữa hai bên về việc gia hạn thỏa thuận sau World Cup 2026 bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái. Những điều khoản cuối cùng vẫn đang được thương thảo. Về cơ bản, Ancelotti đã đồng ý.

Ancelotti trở thành thuyền trưởng ĐT Brazil vào tháng 5/2025, thay thế Dorival Junior. Trước đó, chiến lược gia Italy có bốn năm dẫn dắt trong nhiệm kỳ thứ hai tại Real, giúp đội bóng Tây Ban Nha giành La Liga và Champions League.

HLV Ancelotti trong trận Brazil hạ Paraguay 1-0 trên sân Corinthians, Sao Paulo, Brazil ngày 10/6/2025. Ảnh: Imago

Là HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử tuyển Brazil, Ancelotti dẫn dắt đội bóng xứ Samba bốn trận tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Họ thắng Chile và Paraguay, hòa Ecuador trước khi thua Bolivia. Khi ấy, Brazil đã đảm bảo suất trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau đó, thầy trò Ancelotti đấu bốn trận giao hữu, đánh bại Hàn Quốc và Senegal, hòa Tunisia rồi thua Nhật Bản.

Chỉ đạo tuyển Brazil là lần đầu tiên Ancelotti làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp huấn luyện hơn 30 năm. Sau khi khởi nghiệp tại Serie B cùng Reggiana năm 1995, ông đã trải qua nhiều CLB, gồm Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli và Everton. Tổng cộng, Ancelotti giành sáu chức vô địch quốc gia và năm danh hiệu Champions League.

Ở World Cup 2026, Brazil đặt đại bản doanh tại Morristown, New Jersey. Họ sẽ tập luyện tại Trung tâm Tập luyện Red Bull, một cơ sở vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, thuộc sở hữu CLB New York Red Bulls đang chơi tại MLS.

Brazil bắt đầu hành trình ở World Cup 2026 vào ngày 13/6 gặp Morocco trên sân MetLife tại New Jersey, trước khi chạm trán Haiti ở Philadelphia ngày 19/6. Sau đó năm ngày, thầy trò Ancelotti đối đầu Scotland trên sân Hard Rock tại Miami.

Vy Anh