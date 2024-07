Màn tung hứng bằng chân được tán thưởng ở America's Got Talent

Tiết mục xoay, tung hứng đồ vật bằng chân của nghệ sĩ xiếc Helen the Foot Juggler tại America's Got Talent hút hơn triệu lượt xem.

Tiết mục xiếc của Helen the Foot Juggler Sân khấu dự thi của Helen the Foot Juggler hôm 9/7. Video: AGT

Trong vòng loại thứ sáu của America's Got Talent (AGT), vận động viên Helen the Foot Juggler khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ trước khả năng xoay nhiều đạo cụ và giữ thăng bằng cùng lúc. Sau màn thể hiện, diễn viên Howie Mandel nhận xét: "Helen, bạn có năng lực biểu diễn, sức mạnh và khả năng giữ cân bằng ở mức đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ sự nghiệp của bạn sắp cất cánh".

Theo giám khảo Sophia Vergara, ban đầu cô không nghĩ phần thi thú vị, nhưng sau đó rất hào hứng. Minh tinh nói: "Tôi không thể rời mắt khỏi sân khấu của bạn, tôi nghĩ mình có thể xem bạn tung hứng cả một giờ đồng hồ". Siêu mẫu Heidi Klum đồng ý với Vergara, nói chưa từng xem tiết mục như thế trước đây. Nhà sản xuất Simon Cowell gợi ý cô thử xoay pizza khổng lồ ở vòng sau.

Dù nhận nhiều lời khen, Helen không giành được nút vàng (golden buzzer) - đặc quyền giúp cô vào thẳng vòng đấu trực tiếp. Cô cần được ba trong bốn giám khảo bình chọn để đi tiếp. Cả bốn thành viên đồng ý Helen tiến vào vòng trong. Theo NBC, nút vàng được xem như giấc mơ của mỗi thí sinh.

Nghệ sĩ xiếc Helen the Foot Juggler. Ảnh: Instagram AGT

Trên Instagram, video ghi lại màn trình diễn của cô đạt hơn một triệu view. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả nhận xét phần thi xứng đáng nhận đặc quyền do đòi hỏi thí sinh phải có nhiều kỹ thuật và sự tập trung. Nghệ sĩ có thể gặp nguy hiểm vì bàn có thể rơi vào người bất kỳ lúc nào.

Nhiều người cho rằng ban giám khảo chỉ trao cơ hội cho các tiết mục hát, bỏ qua những tài năng khác. Một tài khoản bình luận: "Thật buồn khi những màn thể hiện thế này lại không nhận nút vàng trong khi ca sĩ thì được". Người nhận nút vàng ở tập này là ca sĩ nhí Reid Wilson, 14 tuổi. Cậu chiến thắng với ca khúc You Don’t Own Me của cố nghệ sĩ Lesley Gore, nhận phần thưởng từ giám khảo Howie Mandel.

Tiết mục nhận nút vàng của Rei Wilson tại AGT - You Don't Own Me Phần thi của thí sinh Reid Wilson. Video: AGT

Ngoài tiết mục dự thi, Helen the Foot Juggler còn gây chú ý với câu chuyện làm mẹ. Cô đang sống cùng con gái nhỏ - Amari - tại thành phố San Diego, California để tiện cho công việc diễn xiếc, tự nhận là "full-time mom" (mẹ toàn thời gian). Helen cho biết nếu thắng một triệu USD tiền thưởng, cô có thể trang trải cuộc sống tốt hơn, cho con gái đến trường trong lúc cô đi làm.

Helen the Foot Juggler tên thật là Helen Wonjila, sinh ở Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia. Cô nhận học bổng tài năng của Trung Quốc, học tung hứng hai năm tại quốc gia này. Sau tốt nghiệp, Helen đến Đức để phát triển sự nghiệp rồi dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ và các vùng Trung Đông. Hiện cô là nghệ sĩ tại đoàn xiếc ở San Diego. Cô cũng biểu diễn tại các sự kiện lớn như tại giải đấu NBA và Hockey Half Time Shows.

America's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng tại Mỹ được phát trên kênh NBC. Bốn giám khảo của cuộc thi gồm Howie Mandel, Heidi Klum, Sofía Vergara và Simon Cowell. Diễn viên hài Terry CrewsShow là MC. Show lên sóng lần đầu vào năm 2006, hiện ở mùa 19. Quán quân năm nay sẽ nhận một triệu USD tiền thưởng.

Phương Thảo (theo Parade)