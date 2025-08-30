Màn đua vô địch nghẹt thở ở cự ly 100km UTMB 2025

PhápMartyna Mlynarczyk và Francesco Puppi chiến thắng vang dội ở cự ly CCC 100km thuộc UTMB World Finals 2025, sau màn tranh tài kịch tính tại Chamonix ngày 29/8.

Cung đường CCC 100k năm nay có tổng độ cao lên tới 6,050m. Trong số 2121 VĐV xuất phát cự ly 100km này, có 485 người bỏ cuộc (DNF) và 1641 người về đích thành công. Thời gian cho phép VĐV đua (Cut off time) là 26 giờ 30 phút.

Francesco Puppi và Martyna Mlynarczyk thắng vang dội ở hai cuộc đua nam nữ 100km này. Puppi - VĐV Italy, một huyền thoại trong giới chạy trail nam - làm nên thắng lớn nhất sự nghiệp khi vượt qua hai đối thủ người Mỹ là David Sinclair và Drew Holmen. Trong khi đó, chân chạy Ba Lan Mlynarczyk gây bất ngờ khi về nhất nữ, dù phải đua với ba nhà vô địch gần nhất là Toni McCann (Nam Phi), Yngvild Kaspersen (Na Uy) và Blandine L’Hirondel (Pháp).

Chặng đua nghẹt thở ở hạng mục nữ CCC 100km

Nội dung nữ được chờ đợi hơn cả khi cả ba nhà vô địch UTMB gần nhất đều góp mặt, và họ chiếm trọn top 3 khi tới trạm dừng nghỉ đầu tiên - Refuge Bertone. Kaspersen dẫn đầu, hơn L’Hirondel chỉ 14 giây, còn McCann - đương kim vô địch UTMB - chạy sau chỉ 18 giây.

Đến điểm dừng La Fouly (40,5km), L’Hirondel vươn lên dẫn trước gần 1 phút so với Mlynarczyk. McCann vẫn đứng thứ ba, kém gần 2 phút. Còn Kaspersen, từ vị thế dẫn đầu, phải dừng cuộc đua vì chấn thương mắt cá. Sau đó, tới lượt McCann bị ngã và phải bỏ cuộc, nên L’Hirondel là người duy nhất trong bộ ba nhà vô địch còn trụ lại.

Cuộc đua sau đó chứng kiến màn bứt phá khi Mlynarczyk vượt lên, đi trước L'Hirondel 1 phút 41 giây. VĐV Tây Ban Nha Anna Tarasova vươn lên thứ ba, nhưng cách L'Hirondel một quãng xa. Các VĐV còn lại đều bị bỏ cách rất lớn, và cuộc đua tranh top 3 tưởng chừng ngã ngũ.

Mlynarczyk trên đường chạy 100km UTMB 2025. Ảnh: UTMB

Tuy nhiên, tới đoạn cuối, chân chạy Na Uy Sylvia Nordskar bất ngờ vươn lên, có lúc còn chạy trước Mlynarczyk khi màn đêm buông xuống và đích đã gần kề. Tuy nhiên, Mlynarczyk sớm giành lại vị trí dẫn đầu và giữ vững tới khi về đích với thành tích 11:41:55, chỉ nhanh hơn Nordskar chỉ 18 giây.

Đại diện Việt Nam, Hà Thị Hậu về đích ở vị trí thứ 16 nữ với thời gian 13:03:15 ở cự ly CCC 100km. Cô cho biết đây là cuộc đua khó khăn nhất từ trước đến nay khi đang đổ dốc về trạm dừng La Fouly thì có dấu hiệu đau bụng và lưng. Hà Thị Hậu nhiều lần định dừng cuộc đua. Tuy nhiên, sau chặng nghỉ tại Champex Lac, được sự động viên của đội ngũ hỗ trợ, cô quyết định thử thách bản thân và về đích thành công. "Kết quả không tốt, nhưng là cuộc đua đáng nhớ với nhiều trải nghiệm. Tôi rất tự hào và biết ơn team của mình", VĐV người Lào Cai nói.

Hà Thị Hậu được xem là một "hiện tượng" của làng chạy trail Việt Nam và khu vực. Bắt đầu tập luyện từ năm 2020, cô nhanh chóng gặt hái vô số thành công. Thành tích nổi bật nhất của cô là vị trí thứ 4 chung cuộc cự ly CCC 100 km tại UTMB 2024, trở thành vận động viên Đông Nam Á đầu tiên lọt vào top 10 của một trong các cự ly chính tại giải đấu danh giá này. Cô cũng liên tục giành thứ hạng cao tại các giải khác trong hệ thống UTMB World Series như Amazean Jungle Thailand và Vietnam Ultra Marathon...

Hà Hậu sau khi về đích cự ly 100km UTMB 2025 ngày 30/8. Ảnh: UTMB

Puppi khẳng định đẳng cấp ở hạng mục nam

Sau xuất phát, VĐV Italy Andreas Reiterer vươn lên dẫn đầu và chỉ hơn người thứ hai 19 giây tại trạm dừng đầu tiên ở Refuge Bertone. Sau đó, VĐV Mỹ Anthony Costales vươn lên, giữ khoảng cách với nhóm bám đuổi. Tới La Fouly (40,5km), bốn VĐV gồm Puppi, Holmen, Sinclair và nhà vô địch cự ly 50km năm ngoái Eli Hemming chỉ chênh nhau khoảng 1 giây.

Nhưng tới trạm dừng tiếp theo Trient - 70,6km, Puppi đã bứt lên tạo khoảng cách tới 5 phút so với người thứ hai. Từ đó, anh ung dung kiểm soát chặng đua và về đích sau 10 giờ 6 phút 2 giây, hơn VĐV Mỹ David Sinclair 7 phút 30 giây. Một người Mỹ khác, Drew Holmen, chốt top 3.

Thành tích mới nhất giúp Puppi trở thành VĐV người Italy đầu tiên vô địch cuộc đua. Đây cũng là kết quả nhanh thứ hai của Puppi trong các lần anh dự cự ly CCC 100km.

"Cuộc đua quá khó khăn nhưng đó là điều chúng tôi tìm kiếm. Tôi thực sự tự hào với cách mình đã thi đấu, cũng như hành trình để có mặt tại vạch xuất phát hôm nay. Khoảnh khắc khó nhất chắc là quãng 20 km đổ dốc từ Grand Col Ferret. Nhưng thử thách thực sự lại đến ở Valorcine với 20 km cuối. Tôi đã phải dốc cạn sức lực", Puppi nói.

Puppi mừng khi vô địch nam 100km UTMB 2025. Ảnh: UTMB

Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) không chỉ đơn thuần là một cuộc thi chạy siêu việt dã (ultra-marathon) đường núi. Giải này còn là biểu tượng, được xem như "World Cup" của giới chạy trail - nơi quy tụ những vận động viên đường mòn và đường núi xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới.

Sự kiện diễn ra hàng năm vào tuần cuối cùng của tháng 8 tại Chamonix (Pháp). Cung đường thi đấu chính của UTMB là vòng lặp hùng vĩ quanh núi Mont Blanc, đưa các VĐV đi qua lãnh thổ ba quốc gia: Pháp, Italy và Thụy Sĩ.

UTMB 2025 diễn ra sớm 15 phút so với thường lệ. VĐV xuất phát lúc 17h45 ngày 29/8/2025, theo giờ Charmonix, tại quảng trường Place du Triangle de l'Amitié. Cung đường đua bắt đầu từ đây, đi qua các địa danh nổi tiếng như Col de Voza, Les Contamines, Les Chapieux ở Pháp, vượt qua Courmayeur ở Italy, rồi Champex-Lac ở Thụy Sĩ trước khi trở lại Chamonix để về đích trong sự chào đón của hàng ngàn người hâm mộ.

Top 5 hạng mục nữ CCC 100km

Martyna Mlynarczyk (Ba Lan) – 11:41:55

Sylvia Nordskar (Na Uy) – 11:42:13

Anna Tarasaova (Tây Ban Nha) – 11:44:18

Blandine L’Hirondel (Pháp) – 11:53:31

Veronika Leng (Slovakia) – 12:00:27

Top 5 hạng mục nam cự ly CCC 100km

Francesco Puppi (Italy) – 10:06:02

David Sinclair (Mỹ) – 10:13:42

Drew Holmen (Mỹ) – 10:16:15

Arnaud Bonin (Pháp) – 10:26:03

Jeshurun Small (Mỹ) – 10:28:57

Thùy Liên