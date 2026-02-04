Màn đu dây của Hòa Minzy ở concert gây tranh luận

Màn đu dây rồi buông tay để bạn diễn giữ bằng chân của Hòa Minzy ở concert bị nhận xét "nguy hiểm", còn nghệ sĩ cho biết chuẩn bị kỹ lưỡng.

Động tác nằm trong tiết mục Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy trên sân khấu concert, hôm 1/2 ở TP HCM. Cô kết hợp nghệ sĩ xiếc Trịnh Ngọc Hiếu, 24 tuổi, tạo điểm nhấn cho phần trình diễn.

Hòa Minzy quấn dây quanh cổ tay, đu nhiều vòng trên không trung trước khi thực hiện động tác quặp chân vào bạn diễn rồi tiếp tục xoay tròn. Đến đoạn cao trào, cô buông hai tay, để Ngọc Hiếu giữ cô bằng chân ở thế thăng bằng mà không cần thiết bị bảo hộ.

Một số khách mời xem trực tiếp đêm nhạc cho biết "thót tim" vì độ lăn xả của Hòa Minzy. Ngoài ra, cô còn treo người trên không trong Bật tình yêu lên lúc mở màn. Hát Thị Màu, cô tái hiện trò chơi dân gian đánh đu - nét văn hóa trong lễ hội ở Bắc Bộ. Ca sĩ ngồi trên chiếc vòng chỉ có một đai vải giữ ở tay, vừa hát vừa tương tác fan trong khi vòng liệng nhiều lần quanh sân khấu.

Cận cảnh màn đu dây của Hòa Minzy trong concert

Sau chương trình, màn đu người của Hòa Minzy được khán giả chia sẻ trên các nền tảng số. Fan nhận xét ca sĩ biết cách tạo bất ngờ, đồng thời khen cô can đảm. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng ca sĩ "liều mạng", và đang thực hiện kỹ năng của nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Khán giả khác đặt câu hỏi "Nếu xảy ra sơ suất ở độ cao đó thì sao?", "Có nhất thiết phải đánh cược tính mạng vào một phần trình diễn?".

Hòa Minzy chia sẻ về lý do đu dây trong concert

Hòa Minzy cho biết đã luyện tập và tính toán kỹ các động tác trước khi đưa nội dung vào kịch bản. Cô nói: "Tôi tự tin mới dám thực hiện, không phải liều mạng". Ca sĩ hy vọng qua các màn diễn có thể cho khán giả thấy sự nỗ lực, sẵn sàng phá bỏ giới hạn. "Tôi cho rằng sự đầu tư vào các tiết mục này là xứng đáng", ca sĩ nói thêm.

Nghệ sĩ xiếc Trịnh Ngọc Hiếu - bạn diễn của Hòa Minzy - cho biết bàn bạc kỹ lưỡng với êkíp về các bước, đặt sự an toàn lên hàng đầu. "Qua nhiều năm làm nghề, từng thực hiện bài diễn nhiều lần nên tôi tự tin. Hình thể của chị Hòa nhỏ nên không gây khó khăn cho tôi khi giữ thăng bằng", anh nói.

Động tác nằm thăng bằng để bạn diễn giữ bằng chân của Hòa Minzy. Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp

Theo Ngọc Hiếu, với nội dung êkíp lựa chọn, việc sử dụng đồ bảo hộ sẽ gây vướng víu khi đu hoặc xoay người. Trong các bài khó hơn, bắt buộc phải dùng thiết bị an toàn, anh luôn tuân thủ. Anh cũng khuyến cáo người xem không thực hiện theo nếu không có sự hướng dẫn của người có chuyên môn hoặc chưa được tập luyện kỹ càng.

Tiết mục đu dây của Hòa Minzy tại concert gây tranh luận

Trước khi thực hiện, êkíp kiểm tra nhiều lần hệ thống dây. Ngọc Hiếu động viên tinh thần, tâm lý cho Hòa Minzy bằng các câu nói như "Chị sẽ làm được", "Hãy cứ thể hiện như lúc tập và tin tưởng vào em".

Cả hai tập luyện nhiều ngày trước khi show diễn ra. Ngọc Hiếu hướng dẫn cho ca sĩ kỹ thuật quấn dây ở tay để tạo sự chắc chắn. Với động tác thả người trên không, anh nói yếu tố quan trọng nhất là người nam phải đủ lực để giữ bạn diễn bằng chân, đủ bình tĩnh để xử lý các bước tiếp theo dứt khoát, chính xác.

Hòa Minzy ngồi vòng đu trong tiết mục "Thị Màu". Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Sự kiện kỷ niệm chặng đường 12 năm ca hát, đồng thời đánh dấu năm 2025 với nhiều thành công của Hòa Minzy. Cô ra loạt sản phẩm gây hiệu ứng mạnh, đoạt 30 chiếc cúp giải thưởng và bằng khen. Ca sĩ đầu tư cho phần sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, các màn bắn pháo hoa. Dàn khách mời gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder góp phần khiến concert thêm bùng nổ.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung). Năm 2025, cô phát hành Bắc Bling - dự án tạo cơn sốt với gần 300 triệu lượt xem trên YouTube.

