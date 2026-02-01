Hòa Minzy đu dây trong concert

TP HCMHòa Minzy thực hiện màn đu dây cùng nghệ sĩ xiếc ở concert đầu tiên trong sự nghiệp, tối 1/12.

Hòa Minzy đu dây mạo hiểm trong concert Hòa Minzy đu dây từ 1:04. Video: Tân Cao

Khi biểu diễn bài Không thể cùng nhau suốt kiếp, ca sĩ cùng diễn viên xiếc chuyên nghiệp nắm tay, cùng đu lên không trung. Họ quấn dây quanh tay nhiều vòng, thực hiện các động tác quặp chân vào nhau, xoay tròn. Hòa Minzy thậm chí còn buông hai tay, để bạn diễn giữ cô bằng chân.

Sau tiết mục, cô rưng rưng khóc và nói: "Trong suốt chặng đường gần 12 năm qua, tôi không ngừng phá vỡ giới hạn của mình. Việc đu dây ngoài trời rất nguy hiểm. Tôi không muốn dùng đai an toàn để có phần trình diễn gan dạ, khiến mọi người tự hào". Cô còn nói vui thực hiện ý tưởng để đúng với biệt danh Hòa "liều" mà khán giả, đồng nghiệp đặt cho. Trước đó, ca sĩ dành nhiều ngày luyện tập với nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp. Cô nhiều lần tổng duyệt trên sân khấu để đảm bảo an toàn.

Hòa Minzy biểu diễn 'Không thể cùng nhau suốt kiếp' Phần đầu tiết mục "Không thể cùng nhau suốt kiếp". Video: Tân Cao

Phần đầu tiết mục quy tụ gần 100 diễn viên, tái hiện hoạt cảnh lấy cảm hứng cung đình Huế, câu chuyện của Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Đây là chất liệu Hòa Minzy từng sử dụng trong MV Không thể cùng nhau suốt kiếp. Trước đó, trong tiết mục Bật tình yêu lên mở đầu concert, Hòa Minzy cũng có phần đu dây.

Hòa Minzy trong phần mở màn concert. Ảnh: Êkíp ca sĩ cung cấp

Sự kiện kỷ niệm chặng đường 12 năm làm nghề của Hòa Minzy, tổ chức sau một năm ca sĩ thu nhiều thành tựu. Đêm nhạc dự kiến thu hút 8.000 khán giả, là show lớn nhất trong sự nghiệp ca sĩ. Năm ngoái, MV Bắc Bling của cô hút gần 300 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent Awards 2025 cùng loạt giải thưởng Làn Sóng Xanh, Tinh hoa Việt. Cô còn được ghi nhận năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng.

Ca sĩ mời Đinh Hà Uyên Thư làm tổng đạo diễn, phần ánh sáng do Long Kenji đảm nhận. Ba giám đốc âm nhạc của show gồm Hoài Sa, Masew, Mew Amazing. Dàn khách mời gồm nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Quốc Thiên, Đức Phúc, Erik, Tuấn Cry, rapper Suboi, Rhyder.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

Tân Cao - Hà Thu