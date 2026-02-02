Hòa Minzy: 'Sau tổn thương, tôi vẫn tin tình yêu'

TP HCMDưới ánh đèn concert, Hòa Minzy nói đối diện chính mình - một người đi qua tổn thương nhưng vẫn tin vào tình yêu.

Cô dành khoảng lặng trong concert đầu tiên của sự nghiệp, tối 1/2, để nhìn lại công việc, cuộc sống. Hòa Minzy cho biết đi qua nhiều sóng gió lẫn thử thách, cô biết ơn mọi thứ vì góp phần tôi luyện con người hiện tại.

Hát Rời bỏ - nhạc phẩm buồn về tình yêu - bản hit được cô ví "cứu vớt tôi" vào năm 2018 sau khoảng thời gian làm nghề nhưng thiếu đột phá. Khi cất giọng, Hòa Minzy xúc động bởi bài hát còn được xem là nỗi niềm của người con gái từng trải qua tổn thương trong chuyện tình cảm. Thực tế, ca sĩ từng có mối tình đẹp kéo dài nhiều năm, công khai với công chúng nhưng chia tay vào năm 2022. Sau đó, cô quyết định làm mẹ đơn thân đến nay.

Hòa Minzy hát "Rời bỏ" tại concert Hòa Minzy hát "Rời bỏ". Video: Tân Cao

Trên sân khấu, Hòa Minzy xuất hiện trong chiếc váy cưới, khắc họa tâm trạng buồn, day dứt. Thể hiện thêm Tìm một nửa cô đơn, Thất tình đừng nghe nhạc buồn, cô nhiều lần như sắp khóc.

Ca sĩ cho biết sau tất cả vẫn tìm thấy tia sáng của sự hy vọng, niềm lạc quan. "Tôi chưa bao giờ thôi hết niềm tin vào tình yêu", ca sĩ nói. Để chứng minh, Hòa Minzy hát Hoa và váy cùng Quốc Thiên, tái hiện cảnh đôi trẻ hạnh phúc trong ngày cưới. Khi giao lưu, cô đùa với fan rằng đang tập dượt cho ngày trọng đại của đời mình trong tương lai.

Tâm sự của Hòa Minzy về hit đầu tiên trong sự nghiệp Tâm sự của Hòa Minzy về hit đầu tiên trong sự nghiệp.

Gần bốn giờ, Hòa Minzy mang đến bữa tiệc âm nhạc khi liên tục biến hóa trên sân khấu. Cô làm mới các bản nhạc gắn bó tên tuổi từ chặng đầu với nghề đến lúc thăng hoa như Nàng tiên cá, Ăn gì đây, Bật tình yêu lên với phong cách tươi mới, hiện đại.

Điểm nhấn sân khấu là chương tôn vinh văn hóa, âm nhạc truyền thống - phong cách nhạc được nhận xét sở trường của ca sĩ - được dàn dựng công phu trong các tiết mục Kén cá chọn canh, Thị Màu, Ô ăn gian. Cô ghi dấu với dòng nhạc này từ năm 2020 và liên tục phát huy trong nhiều dự án.

Hòa Minzy song ca Quốc Thiên tại đêm nhạc.

Bắc Bling - tiết mục được chờ đợi nhất đêm nhạc - khiến hàng nghìn người đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Hòa Minzy tái hiện không khí lễ hội vùng Kinh Bắc nói chung và quê hương Bắc Ninh nói riêng trên sân khấu. Lần đầu tiên ca sĩ diễn hit với sự hỗ trợ của gần 200 người, gồm các vũ công, đoàn lân sư rồng, các em học sinh, thầy cô giáo. Nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry - cộng sự từng cùng Hòa Minzy tạo nên cơn sốt cho ca khúc đạt gần 300 triệu lượt xem trên YouTube - cũng góp mặt.

Hòa Minzy ngồi đu trong tiết mục "Thị Màu".

Cô nhắc về chặng đường làm nghề bằng sự trân trọng, gửi lời cảm ơn đến những người thầy dìu dắt mình lúc mới vào nghề và tình yêu của khán giả. Hòa Minzy kể kỷ niệm suýt bỏ ca hát vì áp lực trước chê bai của công chúng rằng "hát mãi nhưng không có hit". Cô cho biết sự kiên định, nỗ lực, cộng thêm may mắn - yếu tố giữ cô ở lại. Nhạc sĩ Huy Tuấn nói: "Tôi khâm phục Hòa Minzy về tài năng, sự mạnh mẽ lẫn lòng nhân ái. Con đường phía trước của em sẽ còn rộng mở".

Hòa Minzy biểu diễn "Bắc Bling" ở concert Hòa Minzy biểu diễn "Bắc Bling". Video: Tân Cao

Sự kiện tổ chức sau một năm Hòa Minzy gặt hái thành công với 30 chiếc cúp giải thưởng, bằng khen. Ca sĩ "chơi lớn" khi đầu tư tiền bạc cho phần sân khấu ngoài trời được êkíp dựng trước nửa tháng, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, các màn bắn pháo hoa tạo hiệu ứng. Hòa Minzy còn tự thực hiện các màn đu dây, đứng diễn ở bục treo lơ lửng. Dàn khách mời gồm Đức Phúc, Erik, rapper Suboi, Rhyder góp phần khiến concert thêm bùng nổ.

Cuối show, Hòa Minzy cho biết sẽ mang đêm nhạc đến với khán giả Hà Nội nhưng chưa công bố thời gian, địa điểm.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

Cô còn được ghi nhận năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Cô từng hỗ trợ người dân gặp thiên tai, lũ lụt với số tiền hàng tỷ đồng hoặc trực tiếp đến vùng khó khăn để giúp đỡ.

Hòa Minzy, Rhyder song ca "Sau đôi mắt cười" Hòa Minzy, Rhyder song ca "Sau đôi mắt cười".

Tân Cao

Ảnh: Êkíp nhân vật cung cấp