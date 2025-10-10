Màn đồng diễn trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Sau khi dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam tối 9/10 dự chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Sân vận động 1 tháng 5 ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Nhiều lãnh đạo quốc tế cùng tham dự sự kiện, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
Các em nhỏ Triều Tiên mặc trang phục truyền thống tặng hoa cho lãnh đạo tại sự kiện.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Kim Jong-un nói Đảng Lao động Triều Tiên "chưa từng mắc một sai lầm" trong suốt 80 năm qua và đã dẫn dắt đất nước phát triển dựa trên trí tuệ, sức mạnh của nhân dân.
"Hôm nay, chúng ta đứng trước thế giới với tư cách là một dân tộc hùng mạnh, không có trở ngại nào mà chúng ta không thể vượt qua và không có thành tựu to lớn nào mà chúng ta không thể đạt được", ông nói.
Đảng Lao động Triều Tiên được thành lập ngày 10/10/1945. Nhìn lại 80 năm lịch sử của đảng, ông Kim Jong-un cho rằng đây là thời điểm thế hệ hiện tại cần làm mới nhận thức về "nghĩa vụ và trách nhiệm cách mạng" để hoàn thành sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mà các thế hệ đi trước đã khởi xướng.
Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh những thành tựu của Đảng Lao động Triều Tiên trong 80 năm qua, ca ngợi đất nước thông qua những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Các tiết mục đều có quy mô hoành tráng, đông đảo người tham gia.
Hàng chục nghìn người trên khán đài phối hợp giơ cao các bảng màu để tạo thành bức tranh ghép khổng lồ, làm nền cho những vận động viên và nghệ sĩ biểu diễn, kết hợp đan xen với trình diễn pháo hoa.
Ngoài các tiết mục múa hát, buổi lễ còn có những màn biểu diễn võ thuật.
Rất đông người dân Triều Tiên mang theo quốc kỳ dự lễ kỷ niệm, reo hò cổ vũ nhiệt tình trên khán đài. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mô tả những âm thanh này đã "làm rung chuyển bầu trời đêm của thủ đô".
Nhiều người không giấu nổi nỗi xúc động khi tham dự buổi lễ.
Pháo hoa rực sáng trên sân vận động mùng 1 tháng 5 Rungrado.
Ngọc Ánh (Ảnh: AFP, KCNA)