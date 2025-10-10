Màn đồng diễn trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Sau khi dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Việt Nam tối 9/10 dự chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Sân vận động 1 tháng 5 ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Nhiều lãnh đạo quốc tế cùng tham dự sự kiện, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.