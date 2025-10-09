Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bình Nhưỡng, với 21 loạt đại bác chào mừng.

Trong lễ đón diễn ra tại Cung Thể thao Bình Nhưỡng sáng 9/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, theo TTXVN.

Hai lãnh đạo giới thiệu phái đoàn quan chức hai nước, sau đó tiến lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử quốc thiều hai nước, trong khi 21 loạt đại bác vang lên chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ở hai bên khán đài là dòng chữ "Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam" và "Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm".

Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng sáng 9/10. Ảnh: TTXVN

Trên khán đài, hàng nghìn người vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Việt Nam. Chủ tịch Kim Jong-un mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự, sau đó chứng kiến đội hình diễu binh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng sáng nay, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp.

Triều Tiên từng hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Hai nước sẽ thống nhất về những định hướng để tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

Ngọc Ánh