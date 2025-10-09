Lãnh đạo nhiều nước sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Lãnh đạo, quan chức các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Nga sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong-un hôm nay chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo và quan chức nhiều nước cũng tới Bình Nhưỡng tham dự sự kiện.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA xác nhận Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ thăm Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm ngày 10/10. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết chuyến thăm là cơ hội để nước này tăng cường giao lưu và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu khi thăm Bảo tàng Thành lập Đảng ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Reuters

KCNA cũng thông báo phái đoàn Đảng nước Nga Thống nhất, do ông Dmitry Medvedev dẫn đầu, sẽ thăm Triều Tiên và dự lễ kỷ niệm. Theo truyền thông, chuyên cơ chở ông Medvedev đã tới Bình Nhưỡng rạng sáng nay.

Theo tháp tùng ông Medvedev có quyền lãnh đạo tỉnh Kursk Alexander Khinshtein. Trước khi khởi hành, ông Khinshtein ca ngợi Triều Tiên là "đất nước anh em". Triều Tiên đã cử binh sĩ hỗ trợ Nga đẩy lùi chiến dịch tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng thăm Triều Tiên trong dịp này. Theo KCNA, ông Sisoulith và Chủ tịch Kim Jong-un đã hội đàm tại Bình Nhưỡng hôm 7/10, thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương. Ông Kim cũng chủ trì lễ đón ông Sisoulith với 21 loạt đại bác chào mừng.

Ông Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao Triều Tiên hôm 8/10 thăm Bảo tàng Thành lập Đảng tại Bình Nhưỡng và có "bài phát biểu quan trọng" nhằm vinh danh những người sáng lập đảng và các tiền bối cách mạng.

Đảng Lao động Triều Tiên được thành lập ngày 10/10/1945. Nhìn lại 80 năm lịch sử của đảng, ông Kim Jong-un cho rằng đây là thời điểm thế hệ hiện tại cần làm mới nhận thức về "nghĩa vụ và trách nhiệm cách mạng" để hoàn thành sự nghiệp xã hội chủ nghĩa mà các thế hệ đi trước đã khởi xướng.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)