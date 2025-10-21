Man City và hội chứng phụ thuộc Haaland cấp tính

Trong danh sách ghi bàn của Man City ở Ngoại hạng Anh lúc này, Erling Haaland dẫn đầu, còn người đứng thứ hai là… Maxime Esteve của Burnley với hai pha phản lưới.

Haaland bật cao đánh đầu trong trận gặp Everton ở Ngoại hạng Anh, trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 18/10/2025. Ảnh: Reuters

Trong khi Haaland không ngừng lập công, với 11 bàn để dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng Ngoại hạng 2025-2026, không một cầu thủ nào khác của Man City ghi được quá một bàn. Ở tất cả các đấu trường, Phil Foden đã ghi được hai bàn cho đội chủ sân Etihad, trong đó có một bàn ở Ngoại hạng Anh và một bàn ở Cup Liên đoàn.

Nếu phải tìm ra một cái tên khác mang về hai bàn cho thầy trò Pep Guardiola ở giải đấu cao nhất nước Anh mùa này, đó phải là trung vệ Esteve của Burnley. Cầu thủ người Pháp hai lần đốt lưới đội nhà trong trận thua 1-5 trước Man City cuối tháng 9. Kể từ bàn phản lưới thứ hai của Esteve, Man City đã ghi thêm 7 bàn. Những người lập công lần lượt là Haaland, Haaland, Haaland, Haaland, Haaland, Haaland và Haaland.

Sau trận thắng 2-0 vừa qua trước Everton, thay vì hòa vào không khí ca ngợi chung cho tiền đạo 25 tuổi, Guardiola chẩn đoán đội bóng của ông mắc phải "hội chứng phụ thuộc Haaland cấp tính". Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: "Là một tập thể, chúng tôi phải hiểu rằng không thể hoàn toàn dựa vào Erling. Erling luôn xuất hiện đúng lúc, nhưng chúng tôi cần những cầu thủ khác, các tiền đạo cánh và tiền vệ tấn công. Họ cần phải ghi bàn, nếu không chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu đề ra".

Trước khi chiêu mộ Haaland, Man City của Guardiola có được sự phân bổ bàn thắng đều khắp đội hình. Ví dụ, mùa 2021-2022 trước khi cựu chân sút Dortmund cập bến, Man City có 8 cầu thủ ghi được trên 6 bàn ở Ngoại hạng. Hay như mùa 2020-2021, là 6 cầu thủ. Thậm chí, mùa 2019-2020, cũng có tới 5 cầu thủ Man City ghi được hơn 10 bàn ở giải đấu.

Từ mùa trước đến nay, đội bóng của Guardiola đang cho thấy dấu hiệu đi theo chiều ngược lại, tức chỉ phụ thuộc vào một tay săn bàn duy nhất. Trong 17 bàn Man City đã ghi ở Ngoại hạng mùa này, Haaland chiếm đến 65%. Nếu bỏ qua hai pha đốt lưới của Esteve, tiền đạo người Na Uy chiếm đến 73%. Những cầu thủ lập công còn lại là Rayan Cherki, Matheus Nunes, Foden và Tijjani Reijnders, đều một bàn.

Mùa trước, xu hướng này bắt đầu được nhìn thấy. Haaland ghi bàn gấp hơn ba lần so với bất kỳ đồng đội nào, với 22 bàn so với 7 bàn của người đứng nhì là Omar Marmoush. Trên mọi mặt trận khi ấy, chỉ có Foden cùng Haaland đạt số bàn thắng hai chữ số.

Mùa 2023-2024 xét trên mọi đấu trường, khi Foden đạt kỷ lục cá nhân với 27 bàn, có bốn cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn cho Man City. Còn mùa giành cú ăn ba 2022-2023, Haaland là tâm điểm với 52 bàn, nhưng có tới 6 cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn.

Đội hình hiện tại, ngoài Haaland, Foden và Bernardo Silva, tất cả những cầu thủ từng ghi ít nhất 10 bàn trong một mùa cho Man City ở thập niên 2020 đều đã rời đi: Kevin de Bruyne, Ilkay Gundogan, Julian Alvarez, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Gabriel Jesus và Ferran Torres.

Haaland chung vui cùng De Bruyne (phải) và Phil Foden (trái) trong trận đấu Everton ở vòng 24 Ngoại hạng Anh ngày 10/2/2024. Ảnh: Reuters

Guardiola đã điều chỉnh chiến thuật xoay quanh một trung phong khổng lồ và năng suất, nhưng đồng thời cũng tái cấu trúc đội hình với một nhóm tiền vệ tấn công và tiền đạo cánh mới. Nhiệm vụ của họ có ghi bàn, chứ không đơn thuần là kiến tạo cho Haaland.

"Chúng tôi đã nói về chuyện này từ lâu", Guardiola chia sẻ. "Họ đều giỏi. Tôi thấy trong các buổi tập, họ dứt điểm rất sắc bén, nên khi thực chiến họ phải làm được. Tôi tin rằng một khi họ khai nòng, bàn thắng sẽ liên tục đến. Marmoush là một tay săn bàn hàng đầu, Savinho cũng vậy, Oscar Bobb, Reijnders và Foden cũng thế, họ thực sự giỏi ghi bàn. Rồi sẽ đến lúc".

Năm cầu thủ mà Guardiola nhắc đến đã có tổng cộng 39 cú dứt điểm ở Ngoại hạng mùa này, nhưng tất cả cộng lại mới chỉ ghi được hai bàn.

Chấn thương đã giới hạn thời gian ra sân của Marmoush ở Ngoại hạng, nhưng cầu thủ Ai Cập từng ghi 7 bàn chỉ trong nửa sau mùa trước khi gia nhập đầu tháng 1/2025. Tiền đạo 26 tuổi này cũng có 20 bàn trong những tháng cuối dưới màu áo Eintracht Frankfurt.

Savinho và Bobb còn thiếu kinh nghiệm ghi bàn cho Man City. Tiền đạo cánh Brazil có bốn bàn trong 56 trận. Trong khi cầu thủ đồng hương với Haaland có ba bàn trong 41 trận từ khi ra mắt, dù chỉ 13 lần đá chính.

Có cơ sở nếu Guardiola kỳ vọng vào Reijnders. Tiền vệ Hà Lan thích dứt điểm, có sức mạnh thể chất và sự bền bỉ để xâm nhập vùng cấm, và nhất là từng ghi 15 bàn cho AC Milan mùa trước.

Guardiola vỗ tay cảm ơn CĐV sau trận thắng Burnley ngày 27/9/2025 trên sân Etihad, Manchester, Anh. Ảnh: Reuters

Phong độ của Foden đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại, số bàn thắng ít ỏi hiện thời không phản ánh hết những đóng góp của tài năng người Anh. Dù không trực tiếp kiến tạo để Haaland lập công trong chiến thắng trước Everton, nhưng Foden mở ra tình huống từ những đường chuyền sắc bén. Tiềm năng chia sẻ bớt trọng trách săn bàn với Haaland của Foden là thứ mà Guardiola tin tưởng.

Còn một gương mặt tuy Guardiola không nhắc đến, dù có thể ông đã quên, đó là Cherki. Giống như Reijnders, chấn thương ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của tiền đạo cánh người Pháp. Anh từng ghi 12 bàn trong mùa cuối tại Lyon.

Ba bản hợp đồng trong năm 2025, gồm Marmoush, Cherki và Reijnders là những vị trí cho thấy Guardiola đang tìm kiếm thêm bàn thắng ngoài Haaland. Nói một cách đơn giản, ông có thể muốn Reijnders tái hiện hiệu suất ghi bàn của Gundogan trước đây, Cherki thay thế một phần đóng góp của De Bruyne, và Marmoush mang đến điều gì đó tương tự Sterling. Bằng không, căn bệnh phụ thuộc Haaland sẽ đến lúc khiến Man City thực sự đau đầu.

Hoàng Thông (theo Independent)