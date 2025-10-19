Man City thắng nhờ cú đúp của Haaland

AnhTiền đạo Erling Haaland ghi hai bàn trong hiệp hai, giúp Man City thắng Everton 2-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh hôm 18/10.

Cú đúp nâng tổng số bàn thắng của Halland lên 23 bàn sau 13 trận từ đầu mùa, ở cả cấp độ CLB và đội tuyển. Tottenham là đối thủ duy nhất mà siêu tiền đạo Na Uy chưa chọc thủng lưới khi đối đầu mùa này.

Haaland đã có 11 bàn sau tám vòng Ngoại hạng Anh. Đây mới chỉ là lần thứ ba một cầu thủ ghi được 10 bàn trở lên trong 8 trận đầu mùa tại giải. Cả ba lần đều do chính Haaland thực hiện, ở các mùa 2022-2023, 2024-2025 và 2025-2026.

Haaland mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0, ở trận gặp Everton trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 18/10. Ảnh: Reuters

Cầu thủ 25 tuổi ghi hai bàn ở phút 58 và 63, từ những pha dứt điểm xé tan hàng thủ đội khách. Đó cũng hai khoảnh khắc chất lượng cao, trong một trận đấu nhìn chung ở mức trung bình của hàng công Man City.

Phiên bản Man City của Pep Guardiola lúc này không còn vận hành mượt mà như những đội hình xuất sắc trước đây. Ba điểm được định nghĩa đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Man City tiếp tục thiếu sự kiểm soát tuyệt đối trước đối thủ. Đó chính là lỗ hổng trong lối chơi mà Rodri, người đang gặp vấn đề về gân kheo, thường để lại.

Guardiola có thể hài lòng khi đội bóng của ông đẩy được Everton lùi sâu về sân nhà, trong ngày đội khách không có Jack Grealish do quy định mượn cầu thủ từ đội bóng chủ quản. Hàng thủ của đội khách sớm xộc xệch khi Savinho khống chế bóng bằng ngực rồi tạt vào cho Nico O’Reilly sút chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó, đường chọc khe của Phil Foden nhắm đến Jeremy Doku đang băng vào nhưng cầu thủ Bỉ chậm một nhịp.

Điểm yếu của City cũng dần lộ ra. Đường chuyền của Nathan Ake từ hàng phòng ngự đi thẳng vào chân Iliman Ndiaye, người thoải mái đi bóng bên cánh phải của Everton rồi căng ngang. Beto suýt chút nữa đưa bóng vào lưới Gianluigi Donnarumma, khi thủ môn Italy đã bị bỏ lại phía sau.

Đó là một chuỗi những tình huống đáng chú ý trước khi trận đấu rơi vào thế bế tắc, khi các cầu thủ hai đội bị mắc kẹt ở khu vực giữa sân. Chủ nhà sau đó chọn lối chơi bóng dài. Lần này Foden thực hiện đúng yêu cầu từ quả phạt góc ở cánh phải. Jake O’Brien bật cao đánh đầu vô tình đưa bóng vượt qua Pickford nhưng bóng lại dội xà ngang, giúp hậu vệ cánh Everton tránh được pha phản lưới.

Đến cuối hiệp, Haaland tăng tốc rồi chuyền sang trái cho Tijjani Reijnders. Cú đẩy nhẹ của Reijnders tìm đến Doku, nhưng cú sút của cầu thủ Bỉ bị Pickford cản phá. Hiệp một kết thúc với pha đi bóng và dứt điểm nhanh của Savinho nhưng lại một lần nữa bị thủ môn Everton hóa giải.

Chủ nhà dứt điểm 9 lần so với 3 của đối phương và kiểm soát bóng 67,9%, cho thấy họ chiếm ưu thế lớn trong hiệp đầu. Đầu hiệp hai, một biểu hiện cho sự không hài lòng của Guardiola xuất hiện, khi ông ra hiệu cho Ake chuyền nhanh sang trái thay vì chuyền về theo hướng an toàn hơn. Và khi các học trò làm theo Guardiola, họ được đền đáp. Foden chuyền thoáng cho O’Reilly - người dâng cao bên cánh trái, rồi quan sát và tạt bóng. Haaland bật cao mạnh mẽ và đánh đầu mở tỷ số, giúp ông thầy ăn mừng giải tỏa ngoài đường biên.

Haaland đánh đầu mở tỷ số ở trận gặp Everton trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 18/10. Ảnh: Reuters

Everton đáp trả ngay sau đó. James Garner có mặt trong cấm địa Man City và cú sút của anh chạm vào tay Bernardo Silva – người mới được tung vào sân. Đội khách đòi phạt đền nhưng trọng tài Harrington không phản ứng.

Sau pha bóng khiến Man City phải giật mình, họ lại tìm được niềm vui. Một lần nữa cánh trái trở thành điểm phát động khi Foden chuyền bóng cho Savinho, người vừa đảo cánh trước đó ít phút. Cầu thủ Brazil căng ngang để Haaland dứt điểm chìm, đánh bại Pickford – người có lẽ nên làm tốt hơn khi bóng cận chân.

Trong thời gian bù giờ, tiền đạo Na Uy có hai cơ hội vàng để hoàn tất hat-trick, nhưng anh lại lóng ngóng và bỏ lỡ – một điều hiếm thấy ở Haaland. Trận thắng 2-0 là đủ để Man City giữ đỉnh bảng trong ít giờ, trước khi Arsenal đòi lại nó bằng chiến thắng 1-0 trên sân Fulham.

Man City đã bất bại tám trận gần nhất trên mọi đấu trường, tạm xếp thứ hai Ngoại hạng Anh với 16 điểm, kém Arsenal ba điểm. Thứ Ba tới, thầy trò Guardiola sẽ làm khách trên sân Villarreal ở Champions League.

Vy Anh