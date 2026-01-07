Man City chiêu mộ Semenyo

AnhMan City đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo cánh Antoine Semenyo từ Bournemouth, sau khi kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng giá 88 triệu USD.

Semenyo dự kiến kiểm tra y tế với Man City sau trận đấu giữa Bournemouth và Tottenham ở vòng 21 Ngoại hạng Anh tối 7/1. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của cầu thủ người Ghana trong màu áo Bournemouth. HLV Andoni Iraola cũng xác nhận thông tin này, dù các bên phải chờ kết quả kiểm tra y tế mới ký kết văn bản.

Semenyo mừng bàn thắng trong trận gặp Liverpool ở Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

Semenyo sinh năm 2000 ở vùng Chelsea, Tây London, gia nhập Bournemouth tháng 1/2023 từ Bristol City. Mùa này, tiền đạo 25 tuổi đã ghi chín bàn, kiến tạo ba lần trong 19 trận Ngoại hạng Anh, được nhiều người chọn vào đội hình tiêu biểu nửa đầu mùa giải. Iraola đánh giá Semenyo là cầu thủ gần như không thể thay thế trong đội hình Bournemouth. Tuy nhiên, hợp đồng của anh có điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 88 triệu USD, phải được kích hoạt trước ngày 10/1/2026.

Chỉ Man City gửi đề nghị chính thức tới Bournemouth, dù Semenyo được nhiều CLB lớn khác như Chelsea, Liverpool, Man Utd và Tottenham quan tâm. Liverpool ngưỡng mộ Semenyo trong thời gian dài. Chelsea từng đưa ra đề nghị hỏi mua trước khi rút khỏi cuộc đua. Man Utd cũng nghiên cứu thương vụ này, nhưng Man City đã hành động nhanh chóng để hoàn tất thỏa thuận. Chưa kể Semenyo cũng ưu tiên làm việc với HLV Pep Guardiola.

Guardiola từng gọi Semenyo là một "cầu thủ phi thường" khi Man City thắng Bournemouth 3-1 hôm 2/11. Ông cho biết đã theo dõi Semenyo bốn mùa giải gần nhất ở Ngoại hạng, không riêng màn trình diễn bùng nổ mùa này.

Việc chiêu mộ Semenyo giúp Man City tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Một năm trước, họ cũng từng bổ sung Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Nico Gonzáalez và Vitor Reis trong tháng 1. Lần này, Man City không dự kiến hoạt động mạnh, nhưng Semenyo là trường hợp đặc biệt vì có điều khoản giải phóng được cho là thấp hơn giá trị thực.

Man City cũng đang cân nhắc chiêu mộ thêm một trung vệ, trong đó Marc Guehi (Crystal Palace) được xem xét. Nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với Liverpool trong thương vụ này.

Sự xuất hiện của Semenyo có thể khiến Man City đẩy đi những cầu thủ như Savinho, Oscar Bobb hay Claudio Echeverri. Tottenham từng quan tâm đến Savinho. Bobb nhận được đề nghị từ các CLB Anh và Borussia Dortmund theo dạng cho mượn. Echeverri, tiền đạo người Argentina, sẽ gia nhập Girona ở Tây Ban Nha.

Tương lai của trung vệ John Stones tại Man City chưa rõ ràng. Cầu thủ người Anh thường xuyên chấn thương trong hai năm qua. Stones hiện vắng mặt vì chấn thương đùi, chưa trở lại tập luyện cùng đội một. Anh mới chơi 7 trận tại Ngoại hạng mùa này, và đang trong năm cuối hợp đồng với Man City.

Hoàng An (theo BBC Sport, Telegraph)