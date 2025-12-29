Man City, Liverpool tranh tiền đạo 87 triệu USD

AnhTiền đạo Bournemouth, Antoine Semenyo đang được nhiều "ông lớn" Ngoại hạng Anh quan tâm, khi Man City đẩy nhanh đàm phán còn Liverpool bất ngờ nhập cuộc.

Semenyo còn hợp đồng với Bournemouth đến 2030, nhưng có điều khoản giải phóng trị giá 87 triệu USD có hiệu lực trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 10/1.

Theo Sky Sports, Man Utd, Man City, Chelsea và Tottenham từng bày tỏ sự quan tâm tới tuyển thủ Ghana. Trong đó, Chelsea liên hệ với Bournemouth tuần trước, nhưng nhanh chóng rút khỏi đàm phán với lý do đã đủ chiều sâu hàng công. Man Utd hay Tottenham cũng chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

Antoine Semenyo (trái) tranh chấp với Milos Kerkez trong trận Bournemouth gặp Liverpool tại Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 15/8/2025. Ảnh: AP

Man City hiện là CLB duy nhất chính thức liên hệ với Bournemouth về điều khoản giải phóng. Hôm nay, đại diện của Semenyo sẽ có mặt tại Manchester để hoàn tất các điều khoản cá nhân. Các cuộc thảo luận được kỳ vọng sẽ tiến triển nhanh chóng để Man City kịp hoàn tất thương vụ khi kỳ chuyển nhượng mở cửa ngày 1/1.

Semenyo cũng được cho đã dành nhiều ngày cân nhắc tương lai trước kỳ nghỉ Giáng sinh, và ưu tiên chuyển đến Man City theo hợp đồng dài hạn.

Nhưng báo Anh Sportmail cho biết, Liverpool ngưỡng mộ Semenyo từ lâu và đang cân nhắc nhập cuộc nghiêm túc. Giám đốc Thể thao của Liverpool là Richard Hughes từng làm việc tại Bournemouth. Ông từng phê duyệt thương vụ tuyển mộ hậu vệ trái Milos Kerkez từ Bournemouth vào hè 2025, và đang xem xét tiếp tục "hút máu" đội bóng cũ.

Trong bối cảnh Alexander Isak chấn thương dài hạn, Mohamed Salah đang thi đấu Cup châu Phi và có tương lai không rõ ràng, Liverpool muốn bổ sung sức mạnh cho hàng công. Họ xem Semenyo là phương án phù hợp.

Semenyo, sinh năm 1999, bắt đầu sự nghiệp bóng đá không mấy bằng phẳng. Tiền đạo người Ghana từng trải qua nhiều đợt thử việc không thành công tại các CLB London như Arsenal, Tottenham hay Millwall. Năm 15 tuổi, anh tiếp tục bị Crystal Palace từ chối sau tám tuần thử việc và từng nghĩ tới việc từ bỏ giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp.

Bước ngoặt đến khi Semenyo được HLV Dave Hockaday thuyết phục gia nhập chương trình đào tạo trẻ của South Gloucestershire and Stroud College. Sự tiến bộ nhanh chóng giúp anh lọt vào tầm ngắm của Birmingham City, Crystal Palace và Bristol City, trước khi chính thức ký hợp đồng với học viện Bristol City năm 2017.

Khi lên đội một Bristol City, Semenyo lần lượt khoác áo Bath City, Newport County, Sunderland theo dạng cho mượn trước khi được Bournemouth mua đứt vào năm 2023. Tại đây, anh thăng tiến trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của Ngoại hạng Anh, ghi 31 qua 107 trận trên mọi đấu trường.

Semenyo đang đứng thứ ba danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa này với 9 bàn, sau Igor Thiago (11 bàn) và Erling Haaland (19 bàn). Semenyo là cầu thủ tấn công đa năng, có thể đá cánh hoặc chơi cao nhất trên hàng công. Anh thường được bố trí lệch phải tại Bournemouth, tận dụng tốc độ, sức mạnh và khả năng xâm nhập vòng cấm.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Sky Sports)