Mama sữa non Star Biotic góp phần đẩy lùi biếng ăn ở trẻ

Con biếng ăn có thể là nguyên nhân khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng, gây nên áp lực cho nhiều mẹ bỉm. Theo các chuyên gia, biếng ăn lâu ngày ảnh hưởng đến tầm vóc của trẻ, dẫn đến tình trạng trẻ chậm phát triển trí não, ảnh hưởng tâm lý nếu không được phát hiện, khắc phục kịp thời.

Suy giảm hệ miễn dịch, dễ ốm vặt

Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định đến hệ miễn dịch. Trẻ không hấp thu đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vi chất có thể làm suy giảm sản xuất và hoạt động của các tế bào miễn dịch, kháng thể. Đây là nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn thường dễ mắc bệnh, đặc biệt các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp như: táo bón, tiêu chảy, viêm phế quản,... Trẻ biếng ăn có nguy cơ viêm nhiễm đường hô hấp nhiều, số ngày điều trị tăng so với trẻ được cung cấp đủ dưỡng chất.

Con biếng ăn trở thành nỗi ám ảnh của nhiều mẹ bỉ. Ảnh: shutterstock

Chậm phát triển trí não

Thực phẩm là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển trí não, kích thích quá trình ghi nhớ, sáng tạo của trẻ như: Sắt, Iot, DHA, Omega - 3, Omega - 9, Taurine, Choline,...

Tuy nhiên, ở những trẻ biếng ăn, cơ thể thiếu hụt dưỡng chất làm giảm khả năng nhận thức và phát triển trí tuệ của trẻ. Theo WHO, chỉ số phát triển trí tuệ MDI (Mental Developmental Index) của những trẻ biếng ăn thấp hơn so với trẻ được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Điều này ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ.

Suy dinh dưỡng

Trong những năm đầu đời, đặc biệt trong 3 năm đầu, tốc độ phát triển của trẻ nhỏ nhanh. Đây được xem như giai đoạn "vàng" quan trọng nhất cho sự phát triển vượt bậc, toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Đó là lý do trẻ nhỏ cần được cung cấp đầy đủ năng lượng, các nhóm chất cần thiết cho sự phát triển. Thế nhưng, với trẻ biếng ăn, nguồn dưỡng chất không được cung cấp đầy đủ là nguyên nhân khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, không phát triển đúng chiều cao, cân nặng theo tiêu chuẩn.

Theo Unicef, Việt Nam nằm trong số 34 quốc gia trên toàn cầu đang phải đối mặt với gánh nặng suy dinh dưỡng cao nhất. Có đến 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi mắc chứng bệnh này cùng với nguy cơ tổn thương não, thể chất vĩnh viễn.

Biếng ăn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ. Ảnh: shutterstock

Ảnh hưởng sự phát triển chỉ số cảm xúc

Chỉ số cảm xúc EQ (Emotional Quotient) là chỉ số cảm xúc thông minh của mỗi người. Trẻ có chỉ số EQ cao sẽ phát triển tốt khả năng giao tiếp, diễn đạt, hòa đồng với bạn bè, giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, các kỹ năng cần thiết.

Tuy nhiên, trẻ biếng ăn thường có EQ thấp, do không phát triển khỏe mạnh bình thường, trẻ có xu hướng thu mình, sống thụ động, khó hòa nhập,... Lâu dài, có thể dẫn đến tự kỷ, học kém, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ.

Giải pháp nào giúp trẻ hết biếng ăn, tăng cân và khỏe mạnh?

Để cải thiện được tình trạng biếng ăn của trẻ, các bậc phụ huynh cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, các mẹ có thể bổ sung cho con các sản phẩm có bổ sung sữa non, giàu dinh dưỡng giúp trẻ nhanh chóng bắt kịp tăng trưởng.

Sữa non hay còn gọi là sữa đầu xuất hiện vào cuối thai kỳ và tiết ra từ tuyến vú của người mẹ trong vòng 72 giờ đầu sau sinh. Loại sữa có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho trẻ biếng ăn. Trong đó, sữa non bò được sử dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á,.. do chứa thành phần dinh dưỡng cùng các yếu tố miễn dịch giúp trẻ phát triển toàn diện.

Thêm nữa, nên cung cấp cho trẻ đầy đủ các vitamin, khoáng chất, cụ thể như L-Lysine và kẽm. L-lysine giúp tăng chuyển hóa thức ăn, hấp thụ dinh dưỡng, kích thích trẻ ăn ngon. Trong khi đó, kẽm tham gia vào hoạt động của các enzyme, tăng tổng hợp protein, phân chia tế bào, giúp trẻ điều hòa vị giác, tăng cảm giác ngon miệng.

Mama sữa non Star Biotic – giải pháp góp phần khắc phục tình trạng biếng ăn của trẻ. Ảnh: shutterstock

Với hơn 14 năm phát triển, Công ty CP G&P Mama sữa non kết hợp với tập đoàn APS Bio Group - Mỹ cho ra đời thực phẩm bổ sung Mama sữa non Star Biotic. Sản phẩm cung cấp hàm lượng sữa non bò lên đến 8000mg/100g, giúp cung cấp đầy đủ các dưỡng chất bị thiếu hụt do biếng ăn, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch một cách tự nhiên. Đặc biệt, sản phẩm bổ sung đến 64 tỷ bào tử lợi khuẩn giúp tăng cường miễn dịch cho hệ tiêu hoá, giúp chuyển hoá thức ăn thành các chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thu nhanh chóng, giúp trẻ hết táo bón, tiêu chảy, phân sống, rối loạn tiêu hoá... Khi trẻ có một sức khỏe tốt, hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ kích thích cảm giác thèm ăn ở trẻ, tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng cân, khỏe mạnh.

Ngoài ra, sản phẩm cũng có chứa đến 11 loại vitamin, 12 acid amin, 11 loại khoáng chất, trong đó có L-lysine và kẽm góp phần khắc phục tính biếng ăn ở trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện

Lê Nguyễn