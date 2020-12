MAMA 2020: Sân khấu hoành tráng, 'bội thực' giải phụ

Hàn QuốcLễ trao giải MAMA 2020 được đánh giá hoành tráng với các công nghệ thực tế ảo nhưng có quá nhiều giải thưởng khiến khán giả "bội thực".

Lễ trao giải MAMA (Mnet Asia Music Awards) kéo dài từ 16h đến gần 23h (giờ địa phương), phát sóng trực tiếp trên Mnet và Olive ở Hàn, không mời khán giả do dịch. Người hâm mộ toàn cầu theo dõi sự kiện qua các kênh và nền tảng như Mnet Japan, tvN Asia, Youtube...

Truyền thông Hàn nhận xét sân khấu hoành tráng, đầu tư đại cảnh, đèn Led, đạo cụ, âm thanh và ánh sáng xứng tầm quốc tế. Ban tổ chức ứng dụng loạt công nghệ hiện đại nhằm tăng hiệu ứng nghe, nhìn như: AR (thực tế ảo tăng cường), VR (thực tế ảo) và XR (thực tế ảo mở rộng)... Theo Xportsnews, nhiều tiện ích tiên tiến khiến khán giả trầm trồ, trong đó có Volumetric (công nghệ mới áp dụng hình ảnh 3D dựa trên cảnh đời thực).

Sân khấu trình diễn của BTS tại MAMA 2020. Ảnh: Xportsnews.

BTS như mang đến liveshow mini với loạt tiết mục được đầu tư. Ở tiết mục On, nhóm ghi hình trước trên sân vận động World Cup Seoul cùng dàn vũ công hùng hậu. Công nghệ AR giúp hình ảnh phủ khắp sân khấu, khiến khán giả có cảm giác đang ngồi xem trực tiếp tại sân vận động. Khi nhóm trình diễn hit Dynamite, tổ đạo cụ đẩy mạnh âm thanh, nhanh và rộn rã hơn, tăng hiệu ứng ánh sáng và bắn pháo hoa rợp sân khấu thể hiện sự thăng hoa. Ở tiết mục cuối Life Goes On, công nghệ thực tế ảo giúp thành viên Suga vẫn xuất hiện trên sân khấu dù đang ở nhà dưỡng bệnh.

BTS hát "On" tại MAMA 2020 BTS trình diễn "On". Video: Mnet.

Màn trình diễn của nhóm Twice, GOT7, Mamamoo, Oh My Girl, NCT... được khán giả trên Pann, Daum, Instagram, Facebook... ví như "bữa tiệc" màu sắc. Âm thanh, ánh sáng lúc lắng đọng, khi vui nhộn, truyền tải năng lượng tích cực cho khán giả, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn vì Covid-19. Dàn dancer hỗ trợ nghệ sĩ trình diễn lên đến hàng trăm người.

Ban tổ chức chú trọng mời dàn khách VIP, từ MC, nghệ sĩ dự giải đến người công bố giải thưởng, tạo uy tín cho sự kiện. Song Joong Ki tròn vai khi dẫn dắt chương trình. Các nghệ sĩ Lee Jung Jae, Park Seo Joon, Soo Young, Lee Sang Yeob, Jung Kyung Ho, Park Ha Sun, minh tinh Im Soo Jung, Da Hee... hoạt ngôn, tương tác vui nhộn khi trao giải cho nghệ sĩ có thành tích nổi bật trong năm.

Song Joong Ki dẫn chương trình. Ảnh: Xportsnews.

MAMA năm nay được đánh giá trao đúng người, đúng giải ở những hạng mục lớn. BTS đại thắng với tám giải, trong đó có bốn giải lớn nhất (Daesang) là: "Ca sĩ của năm", "Album của năm", Bài hát của năm" và "Biểu tượng toàn cầu của năm". Bốn giải còn lại gồm: "Nhóm nhạc nam xuất sắc", "Video âm nhạc xuất sắc", "Nhóm nam trình diễn vũ đạo xuất sắc" và Top 10 do người hâm mộ toàn cầu bình chọn. Trước đó một ngày, họ "càn quét" tới sáu giải tại Melon Music Awards 2020 (MMA 2020).

Trên sân khấu, trưởng nhóm RM phát biểu bằng cả tiếng Anh lẫn Hàn. Anh cho biết thời điểm mới ra mắt, nhóm từng ghen tỵ với những nghệ sĩ được mời đến MAMA, về sau khi có cơ hội góp mặt trong lễ trao giải lớn, họ trân trọng và vui đến mất ngủ.

"Cảm ơn ARMY, nhóm đã nhận được giải thưởng. Chúng tôi từng chán nản và trống trải vì Covid-19, nhưng nhờ sự hỗ trợ của ARMY, Dynamite và Life Goes On mới có thể ra đời. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn - động lực thúc đẩy chúng tôi không ngừng phấn đấu", RM nói. ARMY là cộng đồng fan của BTS, theo họ suốt bảy năm qua.

BTS diễn hit tại MAMA 2020 BTS hát hit "Dynamite". Video: Mnet.

Dù không thể tham dự, Blackpink vẫn được trao ba giải gồm "Nhóm nữ xuất sắc", "Nhóm nữ trình diễn vũ đạo xuất sắc" và "Top 10 do người hâm mộ toàn cầu bình chọn". Tương tự, ca sĩ IU được trao ba giải khi không trực tiếp đến chương trình gồm: "Nghệ sĩ nữ xuất sắc", "Màn biểu diễn giọng hát solo ấn tượng nhất" và "Màn kết hợp xuất sắc". Các năm trước, MAMA gây tranh cãi, bị chỉ trích vì không vinh danh người vắng mặt, chỉ trao cho đến người sự kiện.

Trên các diễn đàn, khán giả nói ban tổ chức lần đầu trao giải "Thành tựu truyền cảm hứng" (Insprired Achievement Award) cho ca sĩ BoA là hợp lý, có ý nghĩa to lớn với nền công nghiệp Kpop Hàn nói chung và fan BoA nói riêng. Cô sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí khi còn là một cô bé và sớm được mệnh danh là "Nữ hoàng K-pop". Sân khấu MAMA 2020 cũng đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật của cô. BoA nói: "20 năm qua, tôi may mắn được nhiều người yêu mến và có nhiều niệm đẹp với mọi người qua âm nhạc. Tôi mong đợi 20 năm tới... Cảm ơn người hâm mộ, tôi sẽ cống hiến cho các bạn những bản nhạc hay nhất".

BoA hát 'Better' trên sân khấu MAMA 2020 BoA hát "Better". Video: Mnet.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng MAMA 2020 có quá nhiều giải được trao thêm. Năm nay tổng số giải là 45, trong khi các năm trước khoảng 30 - 35. Nhiều giải phụ không cần thiết, trao theo kiểu "vui cả làng", "ai cũng có quà"... khiến người xem bội thực. Màn trình diễn vũ đạo phân ra tới bảy, tám hạng mục. Hai giải "Màn trình diễn được yêu thích toàn cầu" và "Nhóm trình diễn được thích nhất" tương đồng bản chất.

Khán giả đề nghị bỏ giải "Khám phá của năm" vì đã có giải "Nhóm nhạc nam/nữ mới xuất sắc", "Tân binh nam/nữ xuất sắc". Các giải "Best Of Next", "Nghệ sĩ có thành tựu đáng chú ý"... cũng trùng lặp, không cần thiết. Giải mới - "2020 Visionary" - trao cho loạt nghệ sĩ gồm BTS, Blackpink, Bi Rain, Yoo Jae Suk, Bong Joon Ho, Song Kang Ho, Park Ji Eun, Kim Eun Hee, Shin Won Ho, Kim Tae Ho gây khó hiểu về tiêu chí. Phần phát biểu của nghệ sĩ cũng bị chê dài dòng, khiến chương trình kéo dài đến 4-5 tiếng.

MAMA (Mnet Asia Music Awards) là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, do Mnet Media khởi xướng từ năm 1999, trao cho những nghệ sĩ đạt được thành tựu trong năm.

Phi Yến