Ba nghệ sĩ Việt đoạt giải MAMA

Binz, Amee, Quang Đăng lần lượt đoạt giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc", "Nghệ sĩ mới Việt Nam xuất sắc", "Biên đạo xuất sắc" thuộc giải MAMA, tối 6/12.

Trong video gửi người hâm mộ, Binz cầm trên tay cúp "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á", bày tỏ hạnh phúc, cảm kích trước giải thưởng.

Binz, Amee, Quang Đăng đoạt giải MAMA Binz chia sẻ cảm xúc đoạt giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á" tại MAMA 2020. Video: Facebook Binz.

Trong năm nay, rapper hoạt động sôi nổi khi ra ca khúc hit Bigcityboi và làm huấn luyện viên Rap Việt. Trước đó anh cũng có nhiều bài được yêu thích như: Sao cũng được, Krazy, They said, Gene...

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh ngày 24/5/1988 tại Gia Lai. Anh tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008 nhưng phải tới năm 2017 mới nổi tiếng sau ca khúc They Said hợp tác DJ Hoàng Touliver. Sống tại Mỹ, từ năm 2018 đến nay, anh thường xuyên về nước phát triển sự nghiệp.

MV "Bigcityboi" - Binz MV "Bigcityboi" của Binz. Video: Youtube Binz.

Trong video nhận giải "Nghệ sĩ mới Việt Nam xuất sắc châu Á", Amee nói bằng tiếng Anh: "Tôi hạnh phúc vì những nỗ lực của mình và công ty quản lý trong thời gian qua đã được ghi nhận không chỉ trong nước mà cả ở ngoài nước. Tôi là một fan Kpop nên giải thưởng MAMA đối với tôi như một giấc mơ. Tôi tự hào khi được giới thiệu đến khán giả châu Á không chỉ âm nhạc Việt Nam mà cả nét đẹp văn hoá truyền thống của nước mình". Cô mặc thiết kế của nhà thiết kế Thủy Nguyễn, được cách điệu từ trang phục truyền thống của Việt Nam, trong video gửi đến ban tổ chức.

Ca sĩ Amee chụp hình cùng cúp. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Amee là nghệ sĩ trẻ nhất ở Việt Nam giành giải thưởng này. Cô tên thật là Trần Huyền My, quê Hà Nội, vào TP HCM đầu quân công ty giải trí St. 319 khi 15 tuổi. Cô đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ mới của năm" ở giải thưởng Cống hiến 2020. Các hit của cô bao gồm: Anh nhà ở đâu thế?, Đen đá không đường, Trời giấu trời mang đi, Sao anh chưa về nhà.

Quang Đăng cũng được vinh danh với chiếc cúp "Best choreographer of the year" cho vũ đạo trong ca khúc Love note thể hiện cùng team LifeDance. Năm đầu tiên MAMA có hạng mục này.

Quang Đăng nói: "Tôi bất ngờ khi được thông báo mình nhận giải MAMA với hạng mục 'Biên đạo xuất sắc của năm'. Đây là giải thưởng lớn và vinh dự nhất tôi từng đạt được trong suốt quá trình làm nghề nên rất xúc động. Tôi cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ, team LifeDance bên cạnh tôi tạo nên những thành quả đẹp thế này".

Quang Đăng nhận giải của MAMA. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hồi tháng 2, điệu nhảy rửa tay do Quang Đăng biên đạo trên nền nhạc Ghen Cô Vy (Erik, Min hát, Khắc Hưng sáng tác) gây sốt toàn cầu. Anh mất 15 phút sáng tạo. Điệu nhảy bắt đầu từ câu "bùng cháy lên". Anh biến tấu từ sáu bước rửa tay tiêu chuẩn của Bộ Y tế, các động tác đều đơn giản để mọi người vừa nghe nhạc, hát và nhảy theo. Vũ công nói anh hãnh diện khi góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam - một trong những quốc gia phòng dịch tốt nhất - ra quốc tế.

Quang Đăng sinh năm 1989, từng là thành viên của nhóm Bước Nhảy. Năm 2012, anh đoạt á quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Anh hợp tác nhiều ca sĩ trong các sản phẩm. Vũ công còn thử sức đóng phim và mở một trung tâm dạy nhảy. Nhóm nhảy do anh thành lập - LifeDance - từng dự thi Asia's Got Talent.

Vì dịch, lễ trao giải MAMA năm nay tổ chức tại Hàn Quốc, phát sóng trực tuyến. MAMA (Mnet Asia Music Awards) là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, do công ty Mnet Media khởi xướng và duy trì từ năm 1999, trao cho những nghệ sĩ đạt được thành tựu trong năm. Từ năm 2009, giải thưởng này được mở rộng, trao cho 10 nghệ sĩ của 10 quốc gia, vùng lãnh thổ của châu Á. Năm 2017, đêm trao giải diễn ra tại ba quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước đó, Mỹ Tâm, Thu Minh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Hoàng Thùy Linh... từng được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á".

Tâm Giao