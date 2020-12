BTS 'càn quét' Melon Music Awards

Hàn QuốcNhóm BTS đoạt sáu giải lớn tại lễ trao giải Melon Music 2020, tối 5/12.

BTS đoạt ba Daesang - giải lớn nhất gồm: "Album of the Year" (Album của năm), "Song of the Year" (Ca khúc của năm) và "Artist of the Year" (Nghệ sĩ của năm). Ngoài ra, nhóm được xướng tên ở hạng mục: "Nghệ sĩ được cộng đồng mạng yêu thích nhất", "Dance xuất sắc (nam)", "Top 10 nghệ sĩ của năm"... Năm ngoái, họ càn quét MMA với tám giải lớn.

BTS trên sân khấu MMA 2020. Ảnh: Osen.

Trên sân khấu, nhóm trình diễn bốn bản hit làm nên lịch sử của họ trong năm nay gồm: Black Swan, ON, Life Goes On và Dynamite. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi thành viên Suga vắng mặt vì vừa phẫu thuật.

Ở các diễn đàn, mạng xã hội, người hâm mộ nhắc tên BTS với tần suất dày đặc vì loạt thành tích họ đạt được, nhất là ca khúc Dynamite.

BTS diễn live 'Dynamite' tại MMA 2020 BTS diễn live "Dynamite" trong lễ trao giải. Video: Big Hit Entertainment.

BTS được thành lập năm 2010 và hoạt động từ tháng 5/2013. Trong sáu năm, nhóm phát hành sáu album và sáu EP (mini album). Tháng 5, họ trở thành đại diện K-pop đầu tiên nhận giải "Nhóm nhạc xuất sắc" của Billboard Music Awards.

Trước đó hit Dynamite giúp BTS lần đầu được đề cử Grammy 2021. Nhóm nhạc Hàn cạnh tranh giải "Màn biểu diễn nhạc pop của nhóm/bộ đôi xuất sắc" với các nhóm nghệ sĩ gồm: Lady Gaga và Ariana Grande (ca khúc Rain on Me), Justin Bieber và Quavo (Intentions), Dua Lipa và J Balvin, Bad Bunny, Tainy (ca khúc Un Dia (One Day)), Taylor Swift và Bon Iver (Exile)...

BTS trình diễn trên sân khấu Melon Music Awards 2020 BTS khoe vũ đạo trên nền nhạc "Blackswan" tại MMA 2020. Video: Big Hit Entertainment. Bảy chàng trai có ba album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard trong 11 tháng, thành tích chưa nghệ sĩ nào đạt được từ năm 1995. Tháng 4/2019, nhóm được vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time. BTS là nghệ sĩ châu Á duy nhất góp mặt trong bảng xếp hạng.

Melon Music Awards (MMA) là một trong những lễ trao giải lớn nhất năm tại Hàn, được nhiều khán giả chờ đợi. Năm nay vì Covid-19, ban tổ chức không đón khán giả và hạn chế nghệ sĩ đến dự.

Danh sách giải thưởng Melon Music Awards 2020 Daesang Album của năm: BTS - Map Of The Soul: 7 Daesang Ca khúc của năm: BTS - Dynamite Daesang Nghệ sĩ của năm: BTS Tân binh nam xuất sắc: Cravity Tân binh nữ xuất sắc: Weeekly Nghệ sĩ được cộng đồng mạng yêu thích nhất: BTS Dance xuất sắc (nam): BTS Dance xuất sắc (nữ): Blackpink Biểu diễn xuất sắc: Monsta X Xu hướng: TrotMen6 1theK Original Contents: The Boyz Pop xuất sắc: Sam Smith Trot xuất sắc: Lim Young Woong Ballad xuất sắc: Dear. - Davichi Indie xuất sắc: Leo - Bolbbalgan4 ft. Baekhyun R&B/Soul xuất sắc: Square (2017) - Yerin Baek Rap/Hiphop xuất sắc: Immadi Damoim Rock xuất sắc: Eight - IU (Prod&Feat Suga BTS) Nhạc phim xuất sắc: Aloha - Jo Jung Suk Nhạc sĩ xuất sắc: Young Tak Performance Director: Son Seung Duk Top 10 Nghệ sĩ của năm (Bonsang): BTS, Kim Ho Joong, Baek Yerin, Baekhyun, IU, Oh My Girl, Lim Young Woong, Zico, Blackpink, IZ*ONE

Thiên Lam