Malaysia tố bị FIFA cản trở trong vụ kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao

MalaysiaNhiếp chính vương Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim khẳng định FIFA đã cố gắng ngăn LĐBĐ Malaysia (FAM) đưa vụ 7 cầu thủ nhập tịch lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Nhiếp chính vương Tunku Ismail đề cập đến sự việc trong cuộc gặp những người hâm mộ Johor Darul Tazim (JDT), CLB mạnh nhất Malaysia mà ông đang làm Chủ tịch, vào ngày 10/12. Báo Malaysia Harian Metro cho biết Tunku Ismail cáo buộc có một nhóm người trong FIFA đã chuyển đề nghị đến Chủ tịch danh dự FAM Tan Sri Hamidi Mohd Amin.

"Họ khuyên ông ấy không nên đưa vụ việc ra CAS", Tunku Ismail nói. "Thật kỳ lạ. Tôi thậm chí không biết tại sao họ lại khuyên như vậy".

Nhiếp chính vương Johor kiêm Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ảnh: Harian Metro

Vị Nhiếp chính vương kịch liệt lên án những hành động này. Ông cho rằng bất kỳ nỗ lực nào cản trở FAM theo đuổi công lý đều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của bóng đá Malaysia. "Tôi không chắc họ có sợ hay không, nhưng mọi người có thể hỏi ông Hamidi", Tunku Ismail cho hay. "Họ thậm chí còn đe dọa rằng nếu chúng tôi kiện lên CAS, sẽ có án đình chỉ hoặc hình phạt nặng hơn. Nhưng chúng tôi sẽ làm, dù không biết thắng hay thua".

Ismail, sinh năm 1984, là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất bóng đá Malaysia. Ông đang là nhiếp chính vương và người thừa kế ngai vàng bang Johor, đồng thời là chủ tịch JDT – vô địch Malaysia 11 lần liền từ năm 2014 đến 2025.

Tunku Ismail được cho là người đứng sau kế hoạch tìm kiếm cầu thủ lai, để gia tăng sức mạnh nhanh chóng cho ĐTQG. Tuy nhiên, ông giải thích bản thân chỉ là một phần của nền bóng đá và đang hỗ trợ ĐTQG thông qua nguồn quỹ của Chính phủ. Ông không liên hệ trực tiếp với các cầu thủ, thay vào đó hướng dẫn người đại diện hoặc tuyển trạch viên chuyển thông tin đến FAM. Nhiều cầu thủ đã được đề xuất nhưng chỉ 7 người đủ điều kiện sau khi Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) kiểm tra.

Bảy cầu thủ Malaysia gốc nước ngoài đang chịu án cấm của FIFA vì làm giả hồ sơ. Ảnh: NST

FAM đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên CAS vào ngày 8/12, nhằm đảo ngược phán quyết của FIFA liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm tư cách thi đấu. FAM có thời hạn đến 18/12 để hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi đến trụ sở CAS tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ.

Động thái của FAM diễn ra 20 ngày sau khi Ủy ban kháng cáo FIFA công bố quyết định dài 63 trang, về việc giữ nguyên toàn bộ hình phạt của Ủy ban kỷ luật (FDC) và bác bỏ kháng cáo từ phía Malaysia.

Trước đó, FAC xác định "việc sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế". Nhóm này gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng). Đây là án kỷ luật nặng nhất bóng đá Malaysia từng đối mặt, khi đội tuyển phụ thuộc đáng kể vào nhóm cầu thủ nhập tịch.

CAS được coi là cửa cuối cùng của các liên đoàn khi tranh chấp với FIFA. Quyết định của tòa có thể giữ nguyên, giảm nhẹ, hoặc hủy bỏ các án phạt. Dù vậy, những trường hợp CAS đảo ngược phán quyết của FIFA không nhiều, bởi LĐBĐ thế giới thường đưa ra những lập luận và bằng chứng chi tiết về các vụ việc.

CAS dự kiến mất từ một đến ba tuần để bổ nhiệm trọng tài viên hoặc Hội đồng xét xử (từ một đến ba người). Phiên điều trần sẽ được tổ chức sau một đến ba tháng kể từ khi có đủ hồ sơ, còn phán quyết cuối cùng là từ một đến ba tháng sau phiên điều trần. Tổng thời gian từ lúc CAS nhận hồ sơ đến lúc phán quyết thường khoảng 5 đến 6 tháng.

Tuy nhiên, LĐBĐ châu Á (AFC) đã đề nghị CAS, FIFA và FAM xử lý vụ việc theo diện khẩn cấp, do vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2026. Đây cũng là thời điểm Việt Nam đấu Malaysia ở lượt cuối bảng F. Nếu tiếp tục bị bác kháng cáo, Malaysia sẽ đối mặt án phạt nặng từ AFC, trong đó có xử thua 0-3 trận thắng Việt Nam 4-0 vào ngày 10/6/2025.

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS.

Trung Thu